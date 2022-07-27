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Иран будет поставлять в Россию детали и оборудование для самолётов

Иран будет экспортировать в Россию запасные детали для самолётов и оборудование, произведённые на своей территории. Также достигнута договорённость о предоставлении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российским судам ремонтными центрами Ирана.

Об этом сообщают иранские СМИ, в частности агентства IRNA и MEHR, со ссылкой на итоги встречи главы Организации гражданской авиации Ирана с неназванным по имени замминистра транспорта России.

Как отмечается, на переговорах в Тегеране 26 июля Мохаммад Мохаммади-Бахш и российский представитель подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сфере авиаперевозок, была достигнута договорённость об увеличении количества пассажирских рейсов между двумя государствами до 35 в неделю. Упоминается также право авиакомпаний двух государств выполнять грузовые рейсы без ограничения по частоте полетов.

Российские информагентства также сообщили о переговорах. ТАСС отмечает, что участники встречи обсудили пути расширения двусторонних связей, был подписан меморандум о взаимопонимании.

19 июля президент России Владимир Путин ездил в Иран на переговоры. Для него это был первый после вторжения в Украину визит за пределы стран бывшего СССР.

В администрации президента США ранее в этом месяце заявили, что Иран готовится продать России сотни боевых дронов в "ускоренные сроки", для чего российские чиновники неоднократно посещали аэродром в центральной части республики за последний месяц. В Тегеране эту информацию отрицали, пишет "Коммерсантъ".

  • После начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля многие страны, в частности, государства Евросоюза, Великобритания, США, Канада, закрыли своё воздушное пространство для самолётов российских авиакомпаний.
  • Западные санкции в отношении Москвы, введённые из-за агрессии в отношении Украины, запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, компании – владельцы лайнеров, находящихся у российских авиакомпаний в лизинге, требуют вернуть эти самолёты, аннулировав лицензии на их эксплуатацию. Известно уже о нескольких случаях ареста таких самолётов за рубежом.
  • Что касается Ирана, то он уже много лет находится под жёсткими международными санкциями, связанными с его ядерной программой и подозрениями относительно попыток создать ядерное оружие. Ограничения сказались, в том числе, на состоянии иранской авиации. Тегеран всегда настаивал на мирном характере своих разработок.

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