Иран будет поставлять в Россию детали и оборудование для самолётов

Иран будет экспортировать в Россию запасные детали для самолётов и оборудование, произведённые на своей территории. Также достигнута договорённость о предоставлении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российским судам ремонтными центрами Ирана.

Об этом сообщают иранские СМИ, в частности агентства IRNA и MEHR, со ссылкой на итоги встречи главы Организации гражданской авиации Ирана с неназванным по имени замминистра транспорта России.

Как отмечается, на переговорах в Тегеране 26 июля Мохаммад Мохаммади-Бахш и российский представитель подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сфере авиаперевозок, была достигнута договорённость об увеличении количества пассажирских рейсов между двумя государствами до 35 в неделю. Упоминается также право авиакомпаний двух государств выполнять грузовые рейсы без ограничения по частоте полетов.

Российские информагентства также сообщили о переговорах. ТАСС отмечает, что участники встречи обсудили пути расширения двусторонних связей, был подписан меморандум о взаимопонимании.

19 июля президент России Владимир Путин ездил в Иран на переговоры. Для него это был первый после вторжения в Украину визит за пределы стран бывшего СССР.

В администрации президента США ранее в этом месяце заявили, что Иран готовится продать России сотни боевых дронов в "ускоренные сроки", для чего российские чиновники неоднократно посещали аэродром в центральной части республики за последний месяц. В Тегеране эту информацию отрицали, пишет "Коммерсантъ".