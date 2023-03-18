Авиакомпании США просят запретить полёты конкурентов над Россией

Американские авиакомпании призывают Белый дом и Конгресс запретить иностранным авиакомпаниям летать в США через воздушное пространство России. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Американские авиакомпании жалуются, что они оказались в крайне невыгодном положении по сравнению с азиатскими конкурентами, поскольку не могут летать в Азию кратчайшими маршрутами – через Северный Ледовитый океан и Россию. Россия закрыла для них своё воздушное пространство после аналогичного запрета США для российских авиаперевозчиков, ставшего ответом на вторжение России в Украину.

Из-за этого американским авиакомпаниям приходится удлинять маршруты, сокращать полезную нагрузку с целью экономии горючего, которого может не хватить для совершения полёта при неблагоприятных погодных условиях. В итоге затраты на полёты у иностранных конкурентов ниже, а полёты занимают меньше времени.

По оценке лоббистской группы Airlines for America, американские компании потеряли за год около двух миллиардов долларов. Основными бенефициарами происходящего стали авиакомпании Emirates, Air India и China Eastern Airlines. Лоббисты призывают власти США создать равные условия для конкуренции американских и иностранных авиаперевозчиков.

По данным New York Times, в министерстве транспорта подготовили проект распоряжения, согласно которому китайским авиакомпаниям будет запрещено использовать российское воздушное пространство в течение их полётов в США. Вместе с тем в администрации президента Джо Байдена опасаются, что подобное решение в отношении индийской авиакомпании может вызвать нежелательные трения с Индией.

За введение подобного запрета выступили влиятельные сенаторы. В письме в Госдепартамент и министерство транспорта руководители сенатского комитета по внешнеполитическим вопросам Боб Менендес и Джим Риш отмечают, что при полётах над российской территорией авиакомпании могут оказаться в ситуации, когда им необходима вынужденная посадка или они могут быть принуждены к посадке. В таких случаях американские граждане, находящиеся на борту, могут оказаться объектом внимания российских властей.

Сторонники запрета также подчёркивают, что Россия находится в состоянии войны, что может представлять опасность для полетов над её территорией.

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