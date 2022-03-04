Авиакомпания S7 отменяет все международные рейсы

Авиакомпания S7 с 5 марта закрывает все международные рейсы, сообщается в телеграм-канале пресс-службы компании.

"Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в Представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", - говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" объявила, что вынуждена отменить рейсы и временно приостановить выполнение полетов в ряд стран в связи с закрытием воздушного пространства странами Европы и Канадой.

27 февраля немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полtтов в Россию. Кроме того, Евросоюз ввел против России санкции, которые запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. В ЕС работает один из двух крупнейших в мире производителей гражданской авиационной техники – концерн Airbus.

СМИ также сообщали со ссылкой на источник в "Аэрофлоте", что ирландский лизингодатель решил отозвать три самолета Boeing 737 у авиакомпании "Победа".