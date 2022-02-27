ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолётов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о решении ЕС закрыть воздушное пространство стран-членов блока для всех российских самолётов, включая частные.

"Мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолёты. Эти лайнеры больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", - сказала фон дер Ляйен на встрече с журналистами после совещания министров иностранных дел стран Европейского Союза.

Также, по словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС запретит трансляцию российского телеканала RT, новостного агентства Sputnik и их филиалов. В Брюсселе подчёркивают, что решение принято для того, чтобы эти СМИ больше не смогли "распространять ложь, дезинформацию и пытаться внести раскол в Союз". Как сказала Урсула фон дер Ляйен, сейчас Еврокомиссия разрабатывает инструменты для запрета работы этих редакций.

Она рассказала и о других санкциях против России за её вооружённое вторжение в Украину. Решение предусматривают, среди прочего, реализацию плана ЕС по финансированию закупок и поставок Украине оружия и разного оборудования. "Впервые за всё время Евросоюз профинансирует и поставит вооружения стране, подвергшейся атаке", - подчеркнула фон дер Ляйен, назвав вводимые меры "переломным моментом".

Дополнительные санкции Брюссель вводит в отношении Беларуси. Они затронут, в частности, белорусский экспорт. "Мы представим ограничительные меры против самых важных секторов, это остановит их экспорт товаров от ископаемого топлива до табака, древесины, цемента, железа и стали", - заявила в воскресенье глава Еврокомиссии. Она отметила, что дополнительно под санкции подпадут те граждане Беларуси, которые, по данным ЕС, помогают России в операции в Украине.

Россия, начавшая вооружённое вторжение 24 февраля, требует от Украины признать аннексию Крыма, так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также провести "денацификацию и демилитаризацию" – однако неясно, что имеется в виду под последними двумя требованиями.

Представители стран Запада резко критикуют действия Москвы и расширяют против неё санкционный режим. При этом западные союзники заявляют, что военнослужащие стран НАТО не будут отправлены воевать с Россией в Украину.

О самостоятельном решении закрыть воздушное пространство для российских самолётов ранее объявили многие европейские страны. Среди последних об этом сообщили Финляндия и Бельгия. Россия отвечает зеркально.

Объявленные в ночь на субботу санкции Евросоюза предусматривают запрет на продажу самолётов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. В ЕС работает один из двух крупнейших в мире производителей гражданской авиационной техники – концерн Airbus.

Агентство "Интерфакс" вечером 27 февраля со ссылкой на источник в группе "Аэрофлот" сообщило, что ирландский лизингодатель решил отозвать три самолета Boeing 737 у авиакомпании "Победа". Источник отметил, что один из самолетов "Победы" европейский лизингодатель в воскресенье арестовал в аэропорту Стамбула.