Авиакомпаниям в РФ может не хватить средств из ФНБ на выкуп самолётов

Минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами на выкуп примерно 80-90 самолётов. Однако авиаперевозчики рискуют не успеть закрыть сделки в срок. Об этом пишет сегодня "Коммерсантъ".

Как стало известно изданию, Минтранс до сих пор не подготовил критерии, которые должны определить, какие авиакомпании и в каком размере смогут получить часть из 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которое правительство планировало направить на выкуп западных самолётов.

По словам близкого к Минтрансу источника издания, условия сделок согласовали "или крайне близки к этому" в "Аэрофлоте", S7, "Уральских авиалиниях", "Руслайне" и чартерной iFly. Однако на закрытие сделок осталось менее трёх месяцев, поскольку полученные от регуляторов ЕС разрешения истекают 30 сентября и, продление сроков маловероятно, пишет издание.

Кроме того, авиаперевозчики опасаются, что все 300 миллиардов рублей, выделенные из ФНБ на эти цели может получить группа "Аэрофлот". На данный момент примерно треть из этой суммы уже потрачена на приобретение "Аэрофлотом" 10 "Боингов" 777–300ER и, по информации издания, компания активно обсуждала возможность выкупа ещё минимум 81 самолёта. По оценке экспертов, на покупку такого числа узкофюзеляжных воздушных судов потребуется дополнительно около 200 миллиардов рублей.

Собеседники "Коммерсанта" в частных авиакомпаниях признают, что средств из ФНБ хватит не всем, но надеются, что успеют профинансировать хотя бы часть своих сделок.