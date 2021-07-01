Австрия разрешила въезд россиянам с условием карантина

Власти Австрии исключили Россию из списка стран со сложной эпидемиологической обстановкой и разрешили въезд в страну россиянам с любой целью. Об этом 1 июля объявил министр иностранных дел страны Александр Шалленберг.

Как уточняет посольство Австрии в Москве, россиянам для въезда в страну помимо действующей визы необходимо будет предоставить "подтверждение низкого эпидемиологического риска". Таковым может быть сертификат о вакцинации, справка о выздоровлении после COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус на немецком или английском языках.

Вакцинированными будут признаваться только те, кто получил вакцины BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Covishield или Sinopharm. Привитые российскими препаратами - "Спутником V", КовиВаком и ЭпиВакКороной - вакцинированными считаться не будут.

Всем прибывшим в страну россиянам необходимо будет после въезда в страну начать десятидневный карантин. Он может считаться завершенным, если не ранее чем на пятый день после въезда тест на COVID-19 показал отрицательный результат, говорится в сообщении посольства Австрии в Москве.

Карантин не нужно будет соблюдать россиянам с рабочими визами.

Ряд стран также упрощает въезд россиян при наличии сертификата о вакцинациию. Это - Турция, Кипр, Хорватия, Черногория, Марокко, Иордания, Молдавия и Армения.

Въехать в Турцию можно при наличии сертификата о вакцинации любой из зарегистрированных в России вакцин. В остальные страны только привитым "Спутником V".

Некоторые страны не готовы принимать российских туристов с одним только сертификатом о вакцинации. Например, чтобы попасть в Грецию или Грузию, помимо справки о прививке необходимо предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета.

В России за последние сутки выявили максимальное с середины января количество новых случаев заражения COVID-19 – 23 543. Умерли за сутки 672 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией нового типа. В России уже третий день подряд фиксируют рекордную смертность от COVID-19. Наибольшее количество умерших в Москве и Санкт-Петербурге – 108 и 115 соответственно. В Москве за последние сутки заболеваемость COVID-19 выросла на 30 процентов, сообщили в оперативном штабе. В городе выявлено 7597 новых случаев заражения.