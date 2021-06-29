"Светофор" Covid-19: Россия приблизилась к чёрной полосе

Россия включена чешскими властями в список стран с экстремальным риском инфицирования коронавирусом. Это означает запрет всем жителям Чехии на поездки в Россию. Ранее подобные меры были приняты Германией и Францией в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в России.



Запрет вступит в силу с четверга, 1 июля, и будет действовать до 31 июля - с возможностью продления в случае сохранения рисков инфицирования.

Новые правила распространяются на чешских граждан и живущих в Чехии иностранцев с видом на жительство и ПМЖ. Граждане России смогут выезжать на родину беспрепятственно.

В настоящее время в списке стран с экстремальным риском инфицирования коронавирусом - они отмечены чёрным цветом на так называемом светофоре Министерства иностранных дел Чехии - 14 государств, среди которых Индия. С четверга этот список пополнят Россия, Парагвай и Намибия, а с 5 июля – Тунис.

Запрет касается только выезда из Чехии в страны, отмеченные чёрным цветом. Въезд в Чехию из этих стран разрешен при соблюдении строгих санитарных требований. Речь идёт о PCR-тесте перед въездом, двух PCR-тестах после въезда и двух неделях домашнего карантина.

Строгие меры в отношении России уже действуют в Германии. Как сообщается на сайте Института имени Роберта Коха, для въезжающих в ФРГ из России вводится строгий 14-дневный карантин, длительность которого нельзя сократить даже при наличии отрицательного теста на коронавирус и который обязателен для полностью вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию. Эта мера связана с тем, что Россия со вторника, 29 июня, вносится в список стран, в которых активно распространяются новые варианты коронавируса.

Среди ограничительных мер, принятых во Франции к гражданам России - прекращение продления шенгенских виз. Об этом сообщила на днях "Немецкая волна".