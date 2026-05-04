Австрия выслала трёх российских дипломатов, объявив их персона нон грата из-за возможной шпионской деятельности. Об этом заявило в понедельник правительство страны.

В заявлении говорится, что три дипломатических сотрудника, имена которых не называются, уже покинули Австрию. Как отмечает Reuters, общее число российских дипломатов, высланных из страны с 2020 года, достигло 14.

Решение о высылке связано с так называемым "лесом антенн" на крышах дипломатических зданий, которые могли использоваться для шпионской деятельности, утверждают власти. "Неприемлемо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для ведения шпионажа", - заявила глава министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Газета Die Presse пишет, что в апреле Австрия потребовала отмены дипломатического иммунитета трёх сотрудников посольства, однако Россия не выполнила это требование.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что спутниковое оборудование, установленное на территории российского посольства в Вене и на других российских дипломатических зданиях могло использоваться для перехвата данных международных организаций, имеющих штаб-квартиру в столице Австрии.

В 2024 году The Wall Street Journal писала, что Вена превратилась в один из центров шпионской и оперативной деятельности российских спецслужб в европейских странах - после резких сокращений числа дипломатов в других странах.

МИД России пока не комментировал сообщение. Россия как правило высылает в ответ соответствующее число дипломатов стран, откуда были высланы российские дипломаты.