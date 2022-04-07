Австрия высылает четырёх российских дипломатов

Австрия решила выслать троих сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства России в Зальцбурге. Российские дипломаты должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля,

"Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персона нон грата", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Австрии.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщал, что страна не будет высылать российских дипломатов, пока у спецслужб не будет достаточных доказательств о том, что они нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Он также отметил, что за высылкой дипломатов последуют ответные шаги России, что фактически лишит австрийское посольство в Москве возможности работать, оно "будет вынуждено закрыть двери".

Об этом же говорил премьер –министр Канады Джастин Трюдо, объясняя отказ канадского правительства высылать из страны российских дипломатов. По его словам, ответные меры Москвы лишат Оттаву независимой информации о том, что происходит в России. "Мы не хотим оставаться без каналов связи с Москвой в условиях продолжающегося военного конфликта и необходимости мер дипломатического характера", - сказал Трюдо в беседе с журналистами.

С начала российской военной операции в Украине из США и стран Европы выслали более 200 российских дипломатов. Высылка происходит на фоне сообщений о том, что после отхода российской армии из пригорода Киева Бучи, там были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьёзное военное преступление. Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией.