Страны Евросоюза высылают российских дипломатов

Германия объявила 40 сотрудников российского диппредставительства в Берлине персона нон грата. Все они должны покинуть территорию ФРГ.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя решение, заявила, что дипломаты "каждый день работали против свободы и против сплоченности общества".

Бербок также подчеркнула, что фотографии погибших на улицах города Буча в пригороде Киева говорят о невероятной жестокости российского руководства по отношению к украинцам.

Глава МИД пообещала ужесточить санкции в отношении Москвы, усилить поддержку украинской армии и работать над укреплением восточного направления НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "Интерфаксу", что высылка 40 российских дипломатов из Германии не останется без ответа.

В ФРГ в общей сложности аккредитованы 104 российских дипломата.

Выслать сотрудников российских дипмиссий также решила Франция. По данным французских СМИ покинуть страну должны около 30 человек. Париж считает, что деятельность россиян противоречит интересам безопасности Франции.

Российский МИД заявил Парижу об ответных мерах.

Ранее в понедельник, 4 апреля, решение снизить уровень дипломатических отношений с Россией приняла Литва. Вильнюс отзывает своего посла в Москве, а также предписывает российскому послу покинуть Литву.

МИД России назвал действия литовских властей крайне враждебными и направлеными на разрушение двусторонних отношений.

Следом за Литвой об аналогичном решении объявила Латвия.