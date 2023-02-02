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Австрия высылает четырёх российских дипломатов

Посольство России в Вене

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон-грата. Об этом сообщается в твиттере австрийского министерства иностранных дел.

Двое из них — члены постоянной миссии при ООН в Вене, ещё двое — сотрудники российского посольства.

В сообщении МИД Австрии говорится, что высылаемые дипломаты "совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом". Они должны покинуть страну не позднее 8 февраля.

По информации газеты Kurier, российских дипломатов подозревают в шпионаже. Как отмечает издание, МИД Австрии объявил о высылке дипломатов на следующий день после того, как президент Австрии Александр Ван дер Беллен посетил Киев.

Последний раз Австрия высылала сотрудников российских представительств в апреле прошлого года: тогда в Россию отправили трех работников посольства в Вене и одного дипломата из генерального консульства в Зальцбурге. МИД России ответил зеркально, выслав четверых сотрудников посольства Австрии.

  • С начала российской военной операции в Украине из США и стран Европы выслали более 200 российских дипломатов. Сообщалось, что их деятельность "противоречит интересам безопасности". Россия приняла ответные меры.

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