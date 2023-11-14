Автоматы под детским инкубатором. ХАМАС прикрывается больницами

Командование армии обороны Израиля представило доказательства использования боевиками ХАМАС детской больницы в качестве укрепленного пункта;

Может ли "Хезболла" открыто вмешаться в войну Израиля против ХАМАС;

Собирались ли российские войска отходить на восток от левого берега Днепра, как об этом сообщило агентство ТАСС, удалившее позже это сообщение;

Почему Венгрия в очередной раз заблокировала предоставление Украине пакета помощи от Европейского союза;

Глава ГТРК "Грозный" Ахмадов о "заслуженности" наград Адама Кадырова;

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что высшее образование мешает женщинам выполнять "детородную функцию".