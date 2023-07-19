Автор футболок "Не смешите мои Искандеры" отдыхала в Куршевеле

Дочь генерала ФСБ, автор футболок с текстом "Не смешите мои Искандеры" Анастасия Задорина этой зимой отдыхала на французском горнолыжном курорте Куршевель. На это обратил внимание журналист-расследователь Сергей Ежов, проанализировав фото, опубликованное в инстаграме Задориной.

"Видите скульптуру стеклянной лошади? Находим точно такую же. И здание на заднем фоне – точь-в-точь. Те же балконы, крыша и дымовые трубы. Рядом – бутик Louis Vuitton. Задорина была в Куршевеле, но предпочла это утаить – из скромности, видимо. Правда, фото, пусть и без геотега, не удержалась и выложила", – написал расследователь.

Задорина также публиковала свои фотографии на фоне гор в телеграм-канале и писала, что старается "не пропускать лыжный сезон", так как "горы и природа заряжают энергией и эмоциями", – отмечает The Moscow Times.

Отец Задориной – генерал Михаил Шекин. Он руководит службой обеспечения деятельности ФСБ и отвечает за закупки. Тот же Ежов в прошлом сентябре публиковал в издании The Insider расследование, согласно которому семья Шекина владеет имуществом стоимостью более двух миллиардов рублей.

Компания самой Задориной "Заспорт" получила за счет госзакупок 2 млрд рублей, она занимается, в частности, поставкой специальной одежды и обуви для московского метрополитена, а также экипирует Олимпийскую сборную России. Она также известна как автор футболок с надписями "В гробу я видел ваши санкции", "Тополь санкций не боится" и "Санкции? Не смешите мои Искандеры". Эти футболки появились в 2014 году вскоре после аннексии Крыма, когда страны Запада ввели против России первые пакеты санкций.

Ни Задорина, ни ее отец генерал Шекин не включены в санкционный список Евросоюза – то есть технически получению Задориной шенгенской визы и её приезду в Куршевель ничто не мешало.