В Париже потребовали санкций против бывшей жены замминистра обороны РФ

Несколько десятков человек пришли в воскресенье в Париже на пикет, организованный сторонниками Алексея Навального из Международного фонда борьбы с коррупцией. Собравшиеся потребовали наложить европейские санкции на предпринимательницу Светлану Маниович, которой было посвящено недавнее расследование ФБК. Его авторы утверждают, что Маниович, бывшая жена заместителя министра обороны России Тимура Иванова, лишь фиктивно развелась с ним в августе прошлого года.

Иванов курирует управление имуществом российского Минобороны и строительный сектор. В частности, на него было возложено курирование строительных работ в оккупированном Мариуполе. Страны Запада наложили на Иванова санкции в связи с его ролью в войне против Украины.

Пикет прошёл у дома, где находится квартира, принадлежащая Маниович. В нём приняли участие руководители ФБК Мария Певчих и Руслан Шаведдинов.

Как говорилось в расследовании ФБК, Светлана Маниович "излучает богатство", владеет бриллиантами, мехами и ездит на "Роллс-Ройсе", а также арендует в Сен-Тропе виллу за 150 тысяч евро в месяц. Она живёт во Франции по израильскому паспорту. "Жена заместителя министра обороны живет в Европе, пока муж убивает людей в Украине и зарабатывает на этом" - утверждают соратники Навального, отмечая, что Маниович находилась во Франции в частности в марте 2022 года, когда шёл штурм Мариуполя. Недавно она была замечена на фешенебельном горном курорте Куршевель.

Ранее ФБК также опубликовал расследование, в котором содержатся обвинения в коррупции в адрес Иванова.

Накануне соратники Навального провели акции за освобождение оппозиционера, находящегося в российской колонии, в нескольких городах мира, в том числе Берлине, Нью-Йорке, Лос-Пнджелесе, Барселоне, Лиссабоне.