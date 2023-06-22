Автор телеграм-канала рассказал о пытках при задержании

Автор телеграм-канала "Настоящее преступление" Руслан Ушаков, которого обвиняют в так называемых фейках об армии, на заседании Второго Западного окружного военного суда по его делу заявил о пытках током при задержании. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на слушателей в зале суда.

Ушакова обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса — помимо "фейков", это реабилитация нацизма, оправдание терроризма и возбуждение ненависти или вражды. Поводом для уголовного преследования стали ныне удалённые сообщения в чате телеграм-канала "Настоящее преступление", который Ушаков вёл анонимно. В них, в частности, шла речь об обстрелах Мариуполя и об убийствах мирных жителей в Украине, а также содержались призывы к насилию по отношению к президенту Владимиру Путину.

Ушаков рассказал на суде, что во время задержания люди в гражданской одежде пытали его током, чтобы добиться признательных показаний. Вопрос прокурора о том, остались ли у него следы от пыток и сообщал ли он о них раньше, судья отвёл.

Накануне суд допросил свидетеля обвинения и знакомого Ушакова Анатолия Будкевича. Тот сказал, что не видел никаких постов про войну в чате канала, хотя во время следствия говорил обратное.

Ушаков был задержан в декабре прошлого года и отправлен в СИЗО, где находится до сих пор. В конце мая его дело передали в суд.