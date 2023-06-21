Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти активиста Анатолия Березикова в ростовском спецприёмнике 14 июня. Дело будет расследоваться по статье о доведении до самоубийства путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. Об этом сообщает "Первый отдел".

Правозащитная организация ранее заявляла, что проведёт собственное расследование смерти Березикова. Адвокаты считают, что он мог быть убит. Перед смертью он говорил, что не собирается совершать суицид, но жаловался на пытки.

40-летний Анатолий Березиков был задержан в Ростове-на-Дону 10 мая. Предположительно поводом для задержания стало то, что он расклеивал в городе листовки украинского проекта, принимающего обращения российских военных о сдаче в плен. По его словам, при обыске ему сломали рёбра и арестовали его по статье о неповиновении полиции.

Адвокату Ирине Гак он рассказывал об избиениях, пытках и угрозах изнасилованием. По словам адвоката, она видела следы пыток электрошокером на теле своего подзащитного. Он должен был выйти на свободу 15 июня. 14 он был обнаружен в спецприёмнике мёртвым.