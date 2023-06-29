Автора гимна Кирова повторно заочно приговорили за посты про войну

Суд в Кирове после повторного рассмотрения дела заочно приговорил композитора Прохора Протасова к пяти годам колонии общего режима из-за его антивоенных постов. Он признан виновным в распространении заведомо недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине по мотиву политической ненависти. Об этом сообщают "Сетевые свободы".

Ему также на 3 года запретили администрировать сайты в интернете. Накануне прокурор просил назначить Протасову наказание в виде 9 лет лишения свободы.

В конце февраля суд уже приговаривал Протасова к пяти годам лишения свободы заочно. Однако в апреле Кировский областной суд отменил приговор и признал наличие существенных нарушений закона при его вынесении. Уголовное дело отправили на новое рассмотрение.

Музыканта обвиняли по статье о распространении так называемых фейков про армию России из-за его постов во "ВКонтакте" про российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, жертвами которого стали более 20 человек, и массовых убийствах мирных жителей в Буче. Протасов писал, что поводом для уголовного дела стали выложенные им видео и фото "Медузы", "Настоящего времени" и блогера и политика Максима Каца.

В августе прошлого года страницу Протасова во "ВКонтакте" заблокировали по требованию Генпрокуратуры, через месяц к нему домой пришла с обыском полиция. Вскоре МВД объявило его в федеральный розыск.

Прохор Протасов – автор гимна города Кирова, бывший дирижер Вятской филармонии. С 2021 года он живёт и учится в Канаде. Возвращаться в Россию в ближайшее время музыкант не планирует.

Фейками российские власти считают публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России.