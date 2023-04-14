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Композитор Прохор Протасов: "Мой приговор как будто писал Кафка"

Прохор Протасов

Суд в Кирове в конце февраля заочно приговорил композитора Прохора Протасова, написавшего гимн города, к пяти годам колонии общего режима из-за его антивоенных постов в социальных сетях. Сейчас Прохор Протасов живет в Канаде и учится в докторантуре университета Торонто. В разговоре с Радио Свобода он рассказал, что его дело направлено на пересмотр – возможно, для ужесточения наказания. Ранее обвинение просило суд приговорить его к девяти годам колонии и на четыре года лишить права администрировать и создавать сайты.

Прохор Протасов был осужден по статье о распространении так называемых фейков про армию России из-за его постов во "ВКонтакте" про российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, жертвами которого стали более 20 человек, и массовых убийствах мирных жителей в Буче. Поводом для уголовного дела стали выложенные им видео и фото "Медузы", "Настоящего времени" и политика Максима Каца. Ранее Прохор Протасов говорил в интервью РС, что доносы на него написали его коллеги из филармонии.

Прохор Протасов в федеральном розыске
Прохор Протасов в федеральном розыске

В августе прошлого года страницу Протасова во "ВКонтакте" заблокировали по требованию Генпрокуратуры, через месяц к нему домой пришла с обыском полиция. Вскоре МВД объявило его в федеральный розыск. На этой неделе композитор выложил в ютьюб антивоенную композицию и рассказал Радио Свобода, что думает о своем нынешнем приговоре и его пересмотре:

Написано, что только реальное тюремное заключение позволит мне исправиться

О своем приговоре я узнал одновременно из нескольких источников. Я уже знал о деле, о том, как оно рассматривается в суде, был в контакте с адвокатом, предоставленным проектом "Сетевые свободы". Что я почувствовал, когда узнал? В общем, чего-то подобного я и ожидал. Ожидал больше, потому что другим людям по этой же статье давали лет по 7-8. Получил пять, и ладно. В общем, это не было сюрпризом.​

Есть ли у вас представление о том, как велось ваше дело? Довольны ли вы тем, как работал ваш адвокат?

– Я понимаю, что моя адвокат сделала все, что могла. То, что проект "Сетевые свободы" продолжает работать в России и помогает людям, попавшим в такую неприятную ситуацию – это большое и благородное дело. Они подвергаются опасности, как и все, кто сейчас в России делает что-то хорошее – а это все люди, которые выступают против войны. Так что я думаю, что они большие молодцы. Что касается самого дела – когда я получил приговор и прочитал его, там было очень было много интересных вещей, которые меня не то что удивили, но как-то поразили… Не знаю, это буквально как будто бы Кафка писал. Например, фраза: "Данное деяние является серьезным, оно угрожает интересам Российской Федерации". И дальше написано, что только реальное тюремное заключение позволит мне исправиться. В общем, такой сюр.

Прохор Протасов
Прохор Протасов

Помнится, дело против вас возбудили по доносу ваших коллег, работников филармонии.

– Кто конкретно писал донос, мы до сих пор не знаем. Но мы знаем людей, которые выступали в суде свидетелями обвинения. Там был какой-то человек, должность которого связана с религиозными организациями при правительстве Кировской области, я с ним не знаком. А его жену я знаю – она когда-то училась в Кировском колледже искусств. Оттуда же был еще один свидетель, тоже из колледжа искусств. Ничего удивительного в этом нет. Люди искусства такие же люди, как и все остальные. С другой стороны, люди искусства часто высказывают свое мнение, и если они чувствуют, что что-то неправильно, у них есть такое желание все исправить. История знает много положительных примеров, когда люди искусства выступали в защиту обиженных, оскорбленных, униженных, но есть и другие примеры. Скажем, доносительство в среде композиторов в советское время, во всех этих союзах – это же просто стандартная история, все стучали на всех.

Как вы думаете, ваши бывшие коллеги довольны сроком, который вы получили? Насколько они сейчас удовлетворены тем, что происходит?

Сочувствия точно нет. То есть приговорили – и хорошо

– Я не знаю. Но в любом случае я могу сказать с большой долей вероятностей, просто смотря на реакцию на этот приговор разных знакомых людей, что сочувствия точно нет. То есть приговорили – и хорошо.

–​ Еще до войны вы уехали учиться в Канаду. Как у вас все складывается в этой стране – учеба, работа? Какие есть планы на будущее?

– В Канаде все очень неопределенно, и вот почему. Я приехал сюда продолжать учебу, потому что мой профессор пожертвовал мне стипендию. Он вложил в это деньги, таким образом заплатив за мое обучение, и там было еще сколько-то денег на проживание. Рассчитано это было на один год. Программа в докторантуре длится четыре года. Есть требование, что два года из четырех ты должен находиться на месте обучения физически, а третий и четвертый курс можно учиться удаленно, потому что ты вроде как пишешь диплом. Первый год при этом я все равно учился удаленно, через Зум, потому что была пандемия, на второй год я приехал и думал, что после этого вернусь назад, потому что денег не было, а работать по студенческой визе, кроме как в каникулы, летом, нельзя. Стоимость проживания, стоимость аренды жилья – космические деньги по российским меркам, особенно по кировским. Но пришлось остаться. Мой профессор и университет знают о моей ситуации, поддерживают меня. Другой вопрос, что мне уже неудобно, что они меня поддерживают.

–​ И что вы собираетесь делать в этой ситуации? Только не говорите, что вы собираетесь возвращаться в Россию и садиться в тюрьму.

Если я приеду в Россию, я сразу попаду в СИЗО

– Нет, конечно. Что касается возвращения в Россию и тюрьмы, я все-таки на данный момент придерживаюсь позиции Невзорова – не дождетесь. Это такая жертва, которая, никому не нужна, и значительно больше полезного можно сделать, находясь в другом месте. Я попытаюсь податься на убежище. Не знаю, получится или нет. Вот сейчас приговор отменили, и мне это сильно осложнило жизнь в этом смысле, что приговора нет. На днях было заседание суда. Апелляцию на приговор подали и прокурор, и адвокат. Прокурор подал апелляцию, чтобы прибавить мне срок, а адвокат – чтобы его отменить. Суд посовещался и решил полностью отменить приговор и вернуть его назад, в суд первой инстанции. При этом я все равно до сих пор в розыске, у меня все равно та же мера пресечения, то есть, если я приеду в Россию, я сразу попаду в СИЗО.

Прохор Протасов
Прохор Протасов

–​ Вы живете в Канаде, Канада далеко от России, от Украины, с начала войны прошло больше года. Как обычные люди в Канаде, с которыми вы общаетесь, относятся к войне в Украине?

– Спустя год эта тема уже не так популярна. То есть жители Канады по-прежнему относятся к войне как к большой трагедии, но о ней не говорят каждый день, как было, когда она началась. И периодически встречаются люди, которые высказывают такую точку зрения, что в новостях очень надоели нам с этой вашей войной С другой стороны, Канада продолжает помогать беженцам, насколько мне известно, и у людей, с которыми я общаюсь, позиция однозначная – они против войны.

–​ Расскажите про ваш музыкальный проект, который вы выложили на Ютьюбе

Это моя реакция на происходящее: на войну и репрессии в России

– Когда заблокировали мой аккаунт во "ВКонтакте", у меня была потребность просто высказаться. И я решил высказаться творчеством, рассказать музыкой о том, что я думаю и чувствую. Это моя реакция на происходящее: на войну и на репрессии в России, на то, во что превращается наше общество. Это девятиминутное сочинение для скрипки и синтезаторов. Скрипичную партию сыграла моя супруга, а я все это записал.


Все это мы сделали здесь, в подвале, в котором живем. В проекте нас двое, потому что у меня нет денег, чтобы привлечь кого-то еще. Я всему учился сам по ходу дела. Я выучил программу трехмерного моделирования для видео, я выучился, как записывать аудио, потому что это совсем другое медиа. Ну, в общем, единственное, куда я вкладывался, это только в курсы, чтобы получить знания, а потом их применить.

–​ Вы говорите, что вы захотели отреагировать на войну и на то, что происходит в России. А какие новости из родной страны пугают вас сегодня больше всего сейчас?

Когда и вижу такие новости – жить не хочется

– Их очень много. И новость об электронных повестках на войну, и большой срок, который просят для Владимира Кара-Мурзы. Но на днях я почти не спал, потому что посмотрел это ужасное видео с отрезанием головы украинскому солдату. Когда я вижу такие новости, честно скажу, жить не хочется. Я первый раз такое увидел году в 2017-м, там такая же история была в Сирии, и это было шоком. Сейчас уже не такой шок, но все равно это ужасно. Это самая ужасная новость за последнее время.​

–​ Как вы думаете, почему большинство россиян не разделяют вашу антивоенную позицию, поддерживают войну с Украиной, несмотря на то, что сами могут на нее попасть и погибнуть на ней? Что произошло с людьми?

– Это общественно одобряемое поведение. Людям хочется быть частью чего-то большого, хочется чувствовать свою общность с кем-то, это с одной стороны. А с другой стороны, люди живут в такой иллюзии, что "мы молодцы, мы делаем хорошее дело, а все остальные сволочи и хотят нас захватить и поработить". Видимо, таким образом поднимается их самооценка. Особенно когда живешь в нищете, я это просто вижу это по некоторым знакомым – жить им, в общем-то, больше не для чего, а тут вот она, понятная цель. ​

–​ Вы бы хотели когда-нибудь вернуться в Россию?

Все истоки моего творчества – все равно в России

– Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что это все слишком близко. Раньше, конечно, хотел, потому что хочется сделать что-то хорошее в том месте, где ты родился, где близкие тебе культура и язык. Все истоки моего творчества все равно в России, особенно самые базовые, очень важные вещи. Поэтому я не знаю. С другой стороны, придется общаться с этими же людьми, которые поддерживают войну – а как я могу с ними сейчас общаться?

–​ Как вы думаете, как закончится война России против Украины?

– Она, конечно, закончится поражением России, это, по-моему, уже всем понятно. Вопрос только – когда. Но чем это поражение обернется не только для самой России и для Украины, но и вообще для всего мира, не знает никто. Там может быть бесчисленное множество вариантов. Война может просто закончиться, но в России может начаться гражданская война. Большой вопрос – кто будет основной политической силой после Путина и у кого в итоге окажется ядерное оружие. Никто не знает, не захочется ли такой России нового реванша. Все это очень непонятно.

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