Автозавод Nissan в Петербурге перешёл в государственную собственность

Автомобильный завод японской компании Nissan в Санкт-Петербурге перешёл в собственность подведомственному министерству промышленности и торговли России федеральному предприятию "НАМИ". В сделку вошел также центр продаж и маркетинга в Москве.

О продаже всех российских активов Nissan стало известно в начале октября. Японскому концерну предоставлен опцион на обратный выкуп своей доли в течение 6 лет.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге был открыт в 2009 году. Он выпускал такие модели автомобилей, как Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai. На заводе работает 2 тыс. сотрудников, на время простоя им обещали сохранять рабочие места и продолжать выплачивать две трети от обычного оклада.

После вторжения российских войск в Украину и первых санкций в отношении России завод приостановил работу из-за нехватки импортных деталей, к которой привело нарушение логистических цепочек. Тогда же Nissan остановил экспорт автомобилей в страну.

По данным газеты "Ведомости", на автозаводе могут начать выпуск китайских автомобилей. Российские власти рассматривают в качестве одного из вариантов - привлечение автоконцерна FAW при посредничестве "КамАЗа".