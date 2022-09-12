Nissan продлил приостановку завода в России как минимум до конца года

Руководство автоконцерна Nissan продлило приостановку своего производства в России ещё на три месяца. Завод в Петербурге будет в простое как минимум до конца этого года. Причина - нехватка комплектующих и трудности с логистикой. Ранее генеральный директор Nissan Макото Учида заявлял, что деятельность компании на российском рынке вряд ли возобновится как минимум до апреля 2023 года.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге был открыт в 2009 году. Он выпускал такие модели автомобилей, как Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai. На заводе работает 2 тыс. сотрудников, на время простоя им обещали сохранять рабочие места и продолжать выплачивать две трети от обычного оклада.

Компания остановила производство в Петербурге 10 марта этого года, вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Препятствием для возобновления работы в Nissan назвали затруднения с поставками комплектующих из Японии и Европы, вызванные экономическими санкциями, которые многие страны наложили на Россию как на страну-агрессора.

После вторжения России в Украину многие иностранные автомобильные бренды прекратили поставки автомобилей на российский рынок и заморозили свои российские производства. Компании Renault и General Motors полностью ушли из России.

Больше новостей в видеосюжетах Радио Свобода: