Axios: делегация Госдепартамента США неофициально посетила Кубу

Делегация Госдепартамента США 10 апреля посетила Кубу. Это первый такой визит со времён поездки президента Барака Обамы в 2016 году, пишет Axios. Визит не анонсировался официально. Американские чиновники провели закрытые встречи с руководством страны, в том числе с Раулем Родригесом Кастро, внуком лидера Кубы Рауля Кастро.

По данным Axios, основной темой переговоров стали масштабные политические и экономические реформы, на которых настаивает Вашингтон. В обмен США готовы рассмотреть экономическую помощь, частичное смягчение многолетнего торгового эмбарго, а также предоставление доступа к спутниковой системе Starlink.

Американская сторона также предупредила, что у Гаваны есть "узкое окно возможностей" для реформ, до того, как ситуация в стране "необратимо ухудшится".

По данным The Wall Street Journal, 17 апреля Рауль Родригес Кастро попытался передать президенту США Дональду Трампу письмо в обход официальных дипломатических каналов. В документе, как утверждается, предлагались экономические и инвестиционные соглашения в обмен на ослабление санкций.

После операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, режим которого снабжал Кубу нефтью, Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на остров.

В Белом доме пояснили, что, по их мнению, кубинский режим поддерживает союзы со многими враждебными странами и злонамеренными субъектами, размещая на своей территории их военные и разведывательные мощности. В качестве примера американская сторона упомянула, что на Кубе находится крупнейший в России зарубежный центр радиоэлектронной разведки, занимающийся "кражей секретной информации", представляющей угрозу нацбезопасности США.

Трамп подтверждал, что Куба хочет заключить соглашение с США и уже ведёт переговоры с ним и госсекретарем США Марко Рубио. Он также заявлял о возможности "дружественного захвата" острова, и допускал, что кубинское правительство "скоро падёт".





