Axios: Дональд Трамп потребовал изменить проект сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп потребовал внести правки в проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном, касающиеся ядерной программы Ирана и восстановления судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп настаивает на более чётких формулировках по вопросу высокообогащённого урана. Американская сторона хочет зафиксировать, каким образом и в какие сроки США получат иранский ядерный материал.

Также президент США предложил скорректировать отдельные положения, связанные с возобновлением транзита через Ормузский пролив.

Источники Axios утверждают, что Белый дом по-прежнему рассчитывает на успешное заключение соглашения, но сроки его подписания остаются неопределенными. Один из чиновников администрации заявил, что документ может быть согласован как в течение нескольких дней, так и позже.

О необходимости дополнительных правок пишет и The New York Times. По данным газеты, Трамп хочет пересмотреть некоторые пункты, связанные с разблокировкой иранских активов.

Собеседники издания отмечают, что президента США раздражают затянутые сроки ответа Тегерана на американские предложения.

Ранее СМИ сообщали, что проект меморандума может предусматривать продление перемирия на 60 дней, начало переговоров по иранской ядерной программе и восстановление судоходства в Ормузском проливе. Среди нерешенных вопросов остаются сроки снятия американской морской блокады и возможное ослабление санкций против экспорта иранской нефти.