Трамп сообщил о скором снятии блокады в Ормузском проливе

Дональд Трамп заявил, что "беспрецедентная" американская морская блокада иранских портов в Ормузском проливе будет снята в случае заключения соглашения с Тегераном. По словам президента США, суда, застрявшие в проливе, смогут начать процесс возвращения домой.

"Иран должен согласиться, что у него никогда не будет ядерного оружия. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт, без пошлин, для свободного судоходства в обоих направлениях", – написал Трамп в Truth Social.

Президента США также отметил, что Иран должен обезвредить оставшиеся морские мины. Обогащенный уран предполагается вывезти и уничтожить под контролем США, Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Президент сообщил, что по ряду других вопросов стороны уже достигли договоренности, и добавил, что собирается провести совещание в Ситуационной комнате для принятия окончательного решения.

Ранее издание Axios сообщало, что США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума о прекращении огня и начале переговоров по ядерной программе. По данным издания, документ предусматривает свободный проход через Ормузский пролив без пошлин и задержаний судов, а также обязательство Ирана убрать все мины из пролива в течение 30 дней. В ответ США должны снять морскую блокаду.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран "очень близки" к подписанию меморандума. По его словам, стороны продолжают согласовывать отдельные формулировки, а окончательное решение остается за Трампом.

Заявление о прогрессе в переговорах поступают на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. В четверг американские военные сообщили об уничтожении нескольких иранских беспилотников и ударе по станции управления дронами в Бендер-Аббасе. Иран, в свою очередь, заявил об ответных действиях и предупредил о более жёсткой реакции в случае новых атак.

Посредниками на переговорах между США и Ираном выступают Катар и Пакистан. По данным источников, Трамп уже обсудил параметры возможной сделки с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а глава МИД Пакистана Исхак Дар в ближайшие дни встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.