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Axios: Иран был основной темой переговоров Трампа и Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп, США, 29 декабря 2025 года
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп, США, 29 декабря 2025 года

Главной темой 90-минутного разговора между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стала политика в отношении Ирана, пишет Axios со ссылкой на источник.

По словам израильского чиновника, на встрече обсуждались три возможных варианта дальнейших действий: достижение соглашения с Ираном, продолжение морской блокады при одновременном усилении давления на экономику страны, а также возобновление и усиление ударов по Ирану.

Нетаньяху сказал Трампу, что он скептически относится к возможности заключения сделки с Ираном. Премьер-министр Израиля также заявил, что Тегеран пытается использовать единственный оставшийся у него рычаг – Ормузский пролив – чтобы заставить США пойти на уступки.

Трамп, в свою очередь, выразил обеспокоенность по поводу влияния войны на энергетические рынки и мировую экономику.

По данным собеседника Axios, Нетаньяху также сказал, что он серьезно настроен сократить военную помощь от США до нуля в течение 10 лет, так как он хочет добиться оборонной независимости Израиля.

28 июля Трамп и Нетаньяху провели встречу в Вашингтоне – впервые с начала войны США и Израиля с Ираном.

  • В мае Нетаньяху уже говорил, что хочет "свести к нулю объем американской финансовой поддержки". Это заявление было сделано на фоне снижения поддержки Израиля в США: по данным опроса Pew, на тот момент 60% опрошенных американцев заявили о негативном отношении к Израилю, что почти на 20 пунктов больше, чем четыре года назад. Одна из главных причин снижения поддержки – это война в секторе Газа.
  • По данным Bloomberg, США предоставляют Израилю военную помощь в размере 3,8 млрд долларов в год в рамках 10-летнего соглашения, которое действует до 2028 года.
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