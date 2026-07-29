Axios: Иран был основной темой переговоров Трампа и Нетаньяху

Главной темой 90-минутного разговора между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стала политика в отношении Ирана, пишет Axios со ссылкой на источник.

По словам израильского чиновника, на встрече обсуждались три возможных варианта дальнейших действий: достижение соглашения с Ираном, продолжение морской блокады при одновременном усилении давления на экономику страны, а также возобновление и усиление ударов по Ирану.

Нетаньяху сказал Трампу, что он скептически относится к возможности заключения сделки с Ираном. Премьер-министр Израиля также заявил, что Тегеран пытается использовать единственный оставшийся у него рычаг – Ормузский пролив – чтобы заставить США пойти на уступки.

Трамп, в свою очередь, выразил обеспокоенность по поводу влияния войны на энергетические рынки и мировую экономику.

По данным собеседника Axios, Нетаньяху также сказал, что он серьезно настроен сократить военную помощь от США до нуля в течение 10 лет, так как он хочет добиться оборонной независимости Израиля.

28 июля Трамп и Нетаньяху провели встречу в Вашингтоне – впервые с начала войны США и Израиля с Ираном.