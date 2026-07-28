Показать, кто главный. Трамп и Нетаньяху беседуют в Вашингтоне

В Белом доме в Вашингтоне в закрытом для журналистов формате вечером 28 июля проходит встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это их первые личные переговоры с начала полномасштабной войны США и Израиля с Ираном. Встрече предшествовало публичное заявление Трампа о том, что Нетаньяху "знает, кто здесь главный". Ждала ли израильского премьера в США какая-то неприятная выволочка?



Для Биньямина Нетаньяху каждая личная встреча с президентом Трампом всегда была возможностью продемонстрировать всему миру их тесные отношения – даже несмотря на все чаще возникающие между ними серьезные разногласия. В этот раз, помимо беседы в Белом доме, израильский премьер прибыл в США для участия в похоронной церемонии скончавшегося недавно известного сенатора-республиканца Линдси Грэма.

По словам источников в Белом доме, на переговорах с Нетаньяху Трамп собирается обсудить последствия длящейся уже 5 месяцев войны с Ираном, ситуацию в секторе Газа и в Ливане (включая возможное ослабление или изменение формата военного присутствия там Израиля) и возможности расширения так называемых "Авраамовых соглашений".

Окружение американского президента признает, что между ним и израильским премьером углубляются сильные разногласия в отношении перспектив продолжения боевых действий на Ближнем Востоке, хотя их основные позиции "все еще довольно близки". При этом сейчас приоритетом Дональда Трампа остается также дальнейшее расширение договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

Перед отбытием в Вашингтон Нетаньяху отметил, что это будет уже его восьмая встреча с президентом США с момента избрания Трампа на второй срок, и что вопрос о продолжении и даже расширении масштабов войны с Ираном он постарается сделать главной темой повестки дня. "Я отправляюсь с важнейшей миссией, преследуя одну четкую цель – обеспечить безопасность, силу и будущее нашего дорогого государства Израиль", – подчеркнул Нетаньяху.

Примечательно, что на прошлой неделе Дональд Трамп подписал с Саудовской Аравией важнейшее соглашение о развитии ее мирной ядерной программы – приняв, по мнению Биньямина Нетаньяху и его кабинета, непродуманное решение, которое может спровоцировать региональную гонку вооружений. В преддверии переговоров с израильским премьером президент США заявил, что реализация этой сделки будет поставлена в зависимость от готовности Саудовской Аравии установить с Израилем дипломатические отношения. Однако израильская сторона отнеслась к этому крайне скептически.

Расхождение в целях, ослабление связей?

До сих пор Трамп и Нетаньяху, очевидно, в ходе совместно начатой ими войны с Ираном не смогли достичь главных заявленных ими целей – то есть остановить иранскую ядерную программу и свергнуть диктаторский режим исламского духовенства в Тегеране. Ормузский пролив остается фактически заблокированным, что наносит колоссальный ущерб всей мировой экономике.

Более того, война расползается – контролирующая значительную часть Йемена шиитская группировка "Ансар Алла", более известная как хуситы, заявила 20 июля о начале блокады морских и воздушных портов Саудовской Аравии, главного союзника США в регионе, и о готовности перекрыть второй стратегически важный для всего мира пролив – Баб-эль-Мандебский. Первые удары они уже нанесли.

"Мы видим, что Трамп заинтересован в заключении скорого соглашения с Ираном", – говорит в интервью изданию The New York Times Дэнни Цитринович, бывший командир подразделения военной разведки Израиля и эксперт по Ирану из Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве. "Однако Израиль не хочет даже слышать ни о каком мирном договоре, поэтому никакого совпадения интересов с Нетаньяху у Трампа нет".

В то время как Израиль сосредоточен на угрозах экзистенциального характера, исходящих от ядерных амбиций Ирана, Трамп сегодня уделяет основное внимание обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Отчасти поэтому в последнее время Соединенные Штаты предпочитали действовать на Ближнем Востоке в одиночку, оставляя Израиль, своего союзника в войне, вне процессов планирования и организации мирных переговоров с Ираном. По мнению Дэнни Цитриновича и других аналитиков, если Дональд Трамп сейчас все же решит расширить масштаб ударов по Ирану, он, вероятно, по-прежнему предпочтет Израиль в этот процесс не вовлекать.

Заметно, как в последние месяцы Трамп сменил тон в отношении Нетаньяху, перейдя от восхваления его как "выдающегося лидера военного времени" к пренебрежительным высказываниям вроде: "Он сделает все, чего я от него потребую". Весной Трамп подтвердил, что в личной телефонном разговоре называл Нетаньяху "сумасшедшим", а также характеризовал его в беседах со своим окружением как "очень трудного человека".

Сам Нетаньяху в ответ предпочел дипломатично хранить молчание. Однако предварительная сделка по урегулированию войны с Ираном, о которой Трамп объявил в прошлом месяце, вызвала в Израиле всеобщее беспокойство. Сторонники премьер-министра Израиля отреагировали на это резкими нападками на американского президента и его ближайших помощников.

Страхи Нетаньяху

Главный страх Биньямина Нетаньяху в отношениях с Дональдом Трампом (в частности, это отмечает издание Politico) – это непредсказуемость американского лидера и его стремление к быстрым дипломатическим сделкам, которые могут ограничить "военную свободу действий" Израиля.

Нетаньяху опасается, что Трамп пойдет на поспешное дипломатическое соглашение с Тегераном ради быстрой победы во внешней политике, не добившись полного демонтажа иранской ядерной инфраструктуры. Также израильский премьер боится давления со стороны Вашингтона, требующего прекратить атаки на иранские ядерные и нефтяные объекты – в то время как сам Нетаньяху и его окружение намерены продолжать жесткое военное давление на Иран.

Трамп также неоднократно выражал явное раздражение в связи с затягиванием боевых действий Израиля в Ливане и в секторе Газа, заявляя, что эти войны "поглощают слишком много времени" и вредят США. Нетаньяху должен опасаться жестких требований Белого дома свернуть операции против группировок ХАМАС и "Хезболла" до достижения целей Израиля. Известно, что Трамп в ультимативной форме не раз требовал от Нетаньяху соглашаться на все предложенные мирные планы – под угрозой заметного пересмотра стратегических союзнических отношений США и Израиля.

Примечательно и то, что визит израильской делегации в Вашингтон в течение всего вторника, 28 июля, сопровождается крупными пропалестинскими демонстрациями у Белого дома. Манифестанты требуют прекращения военной помощи США Израилю, а некоторые – даже ареста Биньямина Нетаньяху в соответствии с официальным ордером Международного уголовного суда (МУС), выданным 21 ноября 2024 года.

МУС обвиняет Биньямина Нетаньяху в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа в период с октября 2023 года по май 2024 года. Среди обвинений указано использование голода среди гражданского населения как метода ведения войны. Одновременно суд тогда выдал ордера на арест бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и командующего боевым крылом ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

Решение МУС обязывает все 124 страны, ратифицировавшие Римский статут (включая государства Евросоюза, Великобританию, Канаду и другие), арестовать Нетаньяху в случае его визита на их территорию. Власти Израиля категорически отвергают решение Международного уголовного суда, называя его предвзятым и антисемитским. США, вообще не признающие юрисдикцию этого суда, также выступили с резкой критикой данного решения.

Важнейшие выборы на фоне войн

И Дональду Трампу, и Биньямину Нетаньяху осенью 2026 года предстоят серьезные электоральные испытания, способные радикально изменить баланс политических сил в их странах. Но для Нетаньяху ставки сейчас особенно высоки.

В США 3 ноября 2026 года состоятся промежуточные выборы (midterm elections), которые проводятся ровно в середине президентского срока. На голосование будут вынесены все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате США.

Для Трампа эти выборы станут прямым референдумом о доверии его администрации – на фоне все более непопулярной в американском обществе затянувшейся и крайне дорогостоящей войны с Ираном (в которую, по мнению многих, его втянул именно Израиль и лично Нетаньяху). Если Республиканская партия потеряет контроль над одной или обеими палатами Конгресса в пользу Демократической партии, президент США лишится возможности свободно проводить свои законопроекты и реформы через парламент.

А в Израиле 27 октября 2026 года пройдут официальные выборы в Кнессет 26-го созыва. Действующий 25-й созыв израильского парламента официально завершает работу в установленный законом срок – впервые в стране за последние 40 лет, так как обычно Кнессет распускался досрочно. Для Нетаньяху, лидера партии "Ликуд", эти выборы станут сложнейшим испытанием. На фоне затяжных военных конфликтов в регионе, вопросов безопасности и внутреннего раскола в коалиции ему предстоит вновь попытаться сформировать устойчивое правительственное большинство (минимум 61 место из 120).

Известно, что Биньямин Нетаньяху крайне болезненно воспринимает слухи о том, что администрация Дональда Трампа сейчас выстраивает непубличные каналы связи с его внутриполитическими конкурентами в Израиле. Это ставит под угрозу его главный предвыборный тезис о том, что он – единственный лидер, способный эффективно управлять отношениями с Вашингтоном.

На этом фоне израильский премьер подвергается все более жесткой критике у себя дома – причем как со стороны левой оппозиции (за втягивание государства в бесконечные войны и дискредитацию имиджа государства на мировой арене), так и ультраправой (за "чрезмерную уступчивость" требованиям Белого дома). Оба лагеря рассматривают всю его внешнюю политику как принципиально разные угрозы для существования Израиля.

Израильские левые силы уверены, что Биньямин Нетаньяху намеренно затягивает войну с Ираном и войны в секторе Газа и Ливане, и выдвигает невыполнимые условия на переговорах с группировкой ХАМАС (признанной террористической во многих странах мира), чтобы ублажить своих ультраправых партнеров по коалиции и избежать развала правительства. Кроме того, левая оппозиция обвиняет израильского премьера в том, что он превратил старый стратегический союз с Вашингтоном в инструмент собственной внутриполитической борьбы, часто идя на открытые конфликты с Белым домом и лично Дональдом Трампом.

Левые также вменяют ему в вину продолжение непопулярной судебной реформы, попытки подчинить себе юридическую систему, полицию и государственные СМИ, а еще – раздувание госбюджета в пользу религиозного сектора (харедим) на фоне колоссальных военных расходов и падения кредитного рейтинга Израиля.

Правая оппозиция, напротив, обвиняет Биньямина Нетаньяху в "слабости" и неспособности обеспечить безопасность государства. Правые, например, напоминают, что именно Нетаньяху годами позволял деньгам из Катара поступать в сектор Газа, пытаясь "купить тишину", что в итоге, по их мнению, привело к катастрофе 7 октября 2023 года.

Они критикуют его за "нерешительность" в Иране и Ливане и требуют более разрушительных ударов по иранской инфраструктуре, а также создания "зон безопасности" внутри Ливана и Газы – без оглядки на гуманитарные коридоры. Некоторые оппозиционные правые силы (особенно Авигдор Либерман), кроме того, злы на Нетаньяху за освобождение религиозных общин от службы в армии – в то время, как израильские резервисты "несут колоссальную нагрузку".

А на фоне нынешнего визита Биньямина Нетаньяху в Вашингтон также почти все оппозиционные правые политики Израиля обвиняют его в стремлении угодить любой ценой Дональду Трампу и согласиться на ограничение военных действий Израиля "ради американских интересов".

Несмотря на совершенно разные идеологии, оба противоположных лагеря израильской оппозиции сходятся в одном главном пункте: Биньямин Нетаньяху ставит свои личные интересы и политическое выживание выше безопасности и будущего Государства Израиль. И левые, и правые оппозиционные силы утверждают, что его главная цель — затянуть все возможные войны на Ближнем Востоке до выборов, чтобы избежать и судебных процессов по собственным делам о коррупции, и личной ответственности за провалы в сфере безопасности.

На фоне приближающихся выборов в Израиле для Биньямина Нетаньяху критически важно не остаться в международной изоляции. Любой публичный разрыв или жесткая критика со стороны Дональда Трампа могут нанести почти смертельный удар по его рейтингу внутри собственной страны.