У Минюста США и ФБР нет доказательств того, что миллиардер Джеффри Эпштейн вел "список клиентов" и шантажировал влиятельных лиц. Ведомства также не нашли доказательств того, что он был убит, пишет Axios со ссылкой на служебную записку.
Власти США опубликовали видео, которое, как утверждается, доказывает, что никто не входил на территорию нью-йоркской тюрьмы в ночь смерти Эпштейна. В записке сказано, что видеозапись подтверждает вывод судмедэксперта о том, что Эпштейн покончил с собой.
Axios отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа впервые официально опровергла теории заговора относительно деятельности Эпштейна и его смерти. В частности, официальную версию смерти Эпштейна подвергали сомнению Кэш Патель и Дэн Бонджино, которые впоследствии были назначены на посты директора ФБР и заметителя директора.
В записке также сказано, что "дальнейшее раскрытие" материалов, связанных с Эпштейном, "не будет целесообразным или оправданным".
- Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле несовершеннолетними девушками для сексуальной эксплуатации. В 2019 году он покончил с собой в нью-йоркской тюрьме, где он находился по время расследования по делу.
- В июне 2022 года суд приговорил помощницу Эпштейна Гислейн Максвелл к 20 годам тюрьмы за помощь финансисту. Ее признали виновной по пяти пунктам обвинения из шести, включая самый серьезный – сексуальная эксплуатация несовершеннолетних.
- Эпштейн был известен своими знакомствами с политиками и королевскими особами. До первых подозрений в преступной деятельности его знали, в основном, как человека со связями в высших кругах. Его не раз видели общавшимся с богатыми и сильными мира сего, включая Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона и британского принца Эндрю. Последний был замешан в сексуальный скандал, отношение к которому имел Эпштейн, и лишился титула "Высочество".