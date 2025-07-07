У Минюста США и ФБР нет доказательств того, что миллиардер Джеффри Эпштейн вел "список клиентов" и шантажировал влиятельных лиц. Ведомства также не нашли доказательств того, что он был убит, пишет Axios со ссылкой на служебную записку.

Власти США опубликовали видео, которое, как утверждается, доказывает, что никто не входил на территорию нью-йоркской тюрьмы в ночь смерти Эпштейна. В записке сказано, что видеозапись подтверждает вывод судмедэксперта о том, что Эпштейн покончил с собой.

Axios отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа впервые официально опровергла теории заговора относительно деятельности Эпштейна и его смерти. В частности, официальную версию смерти Эпштейна подвергали сомнению Кэш Патель и Дэн Бонджино, которые впоследствии были назначены на посты директора ФБР и заметителя директора.

В записке также сказано, что "дальнейшее раскрытие" материалов, связанных с Эпштейном, "не будет целесообразным или оправданным".