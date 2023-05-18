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Deutsche Bank заплатит по иску жертв насилия со стороны Эпштейна

Джеффри Эпштейн (зарисовка из зала суда), Нью-Йорк, 15 мая 2019 года

Deutsche Bank выплатит компенсацию в размере 75 миллионов долларов по иску пострадавших от сексуального насилия со стороны американского бизнесмена Джеффри Эпштейна. В США его обвиняли в торговле несовершеннолетними девушками для сексуальной эксплуатации. В 2019 году Эпштейн покончил с собой в нью-йоркской тюрьме, где он находился по время расследования по делу.

Иск к Deutsche Bank и банку JPMorgan был подан в ноябре прошлого года в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка. По мнению истцов, банки продолжали обслуживать Эпштейна и сего сообщников, несмотря на поступавшие сигналы о том, что схема торговли людьми продолжала работать.

Эпштейн был клиентом Deutsche Bank с 2013 по 2018 год. Бизнесмена арестовали в 2019-м.

Deutsche Bank свою причастность к деятельности Эпштейна отверг, но решил выплатить компенсации потерпевшим.

В 2020 году банк признал, что обслуживание Джеффри Эпштейна было ошибкой. Также Deutsche Bank сообщал, что инвестировал четыре миллиарда долларов в улучшение контроля за финансовыми преступлениями.

Эпштейн, который был клиентом JPMorgan с 1998 по 2013 год, стал клиентом Deutsche Bank после того, как JPMorgan прекратил с ним банковские отношения.

Дело против JPMorgan продолжается. Ранее банк заявлял, что не несет гражданско-правовой ответственности за действия своего клиента.

  • Джеффри Эпштейн был известен своими знакомствами с политиками и королевскими особами. До первых подозрений в преступной деятельности, его знали, в основном, как человека со связями в высших кругах. Его не раз видели общавшимся с богатыми и сильными мира сего, включая Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона и британского принца Эндрю. Последний был замешан в сексуальный скандал, отношение к которому имел Эпштейн, и лишился титула "Высочество".

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