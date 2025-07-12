Axios: Москва поддержала полный отказ Ирана от обогащения урана

Президент России Владимир Путин в закрытых переговорах с президентом США Дональдом Трампом и иранскими представителями выразил поддержку ядерной сделке, предусматривающей полный отказ Ирана от обогащения урана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трёх европейских и одного израильского собеседников.

По словам источников издания, Москва настойчиво рекомендовала Тегерану согласиться на нулевое обогащение урана. Ту же позицию российская сторона довела до США, Израиля и Франции. В случае заключения соглашения Россия готова вывезти из Ирана высокообогащённый уран.

"Путин поддержал бы нулевое обогащение. Он призвал иранцев работать в этом направлении, чтобы сделать переговоры с американцами более благоприятными. Иранцы сказали, что не будут это рассматривать", — приводит Axios слова европейского чиновника.

Издание подчёркивает, что, хотя публично Москва поддерживает право Тегерана на обогащение урана, после недавней 12-дневной войны между Израилем и Ираном Кремль занял более жёсткую позицию. В итоге Иран разочаровался тем, что Россия не оказала ему какой-либо значительной поддержки, кроме заявлений в прессе, говорится в публикации Axios.





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