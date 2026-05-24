Axios раскрыл детали проекта соглашения США и Ирана

Проект соглашения США и Ирана предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Согласно документу, в этот период Тегеран начнет разминировать установленные в Ормузском проливе мины, пролив также будет открыт без взимания платы за проход.

Взамен США снимут блокаду иранских портов и ослабят санкции, чтобы Иран мог свободно продавать нефть.

Американский чиновник заявил, что чем быстрее Тегеран разминирует Ормузский пролив и возобновит судоходство, тем быстрее будет снята блокада портов.

Проект соглашения включает в себя обязательства Ирана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, а также вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и вывозе запасов высокообогащенного урана из страны.

Согласно документу, американские войска останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены только в случае достижения окончательного соглашения.

По данным Axios, в проекте соглашения также говорится, что война между Израилем и "Хезболлой" в Ливане будет прекращена. Израильский чиновник рассказал изданию, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность по поводу этого условия во время телефонного разговора с Трампом, который состоялся в субботу.

Американский чиновник пояснил Axios, что это не будет "односторонним прекращением огня", и если "Хезболла" попытается перевооружиться или атаковать, Израилю будет разрешено принять меры для предотвращения этого.

Белый дом надеется, что о заключении соглашения будет объявлено уже в воскресенье.