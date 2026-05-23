Вашингтон и Тегеран заявили о прогрессе в переговорах

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в переговорах между Вашингтоном и Тегераном "достигнут некоторый прогресс" и новости о возможном соглашении могут появиться уже в ближайшие дни.

"Есть вероятность, что сегодня, завтра, может быть, через пару дней у нас будет что сказать, но этот вопрос нужно решить тем или иным способом", – сказал Рубио журналистам. Его слова приводит журналист Axios Барак Равид.

По словам главы Госдепартамента, США настаивают, чтобы Иран не получил ядерное оружие, передал обогащенный уран и не вводил плату за проход через Ормузский пролив. Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предпочитает дипломатическое урегулирование.

В Тегеране также заявили о сближении позиций. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что стороны находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов.

"После нескольких недель переговоров между двумя сторонами можно сказать, что тенденция направлена к сближению позиций", – заявил Багаи.

По его словам, документ касается прекращения войны, остановки американской морской блокады и разблокировки замороженных иранских активов. После согласования меморандума стороны намерены в течение 30–60 дней обсуждать детали окончательного соглашения.

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Иран через пакистанского посредника предложил открыть Ормузский пролив в обмен на компенсацию со стороны США. Также Тегеран якобы согласился временно отменить сборы за проход судов.

Кроме того, по данным телеканала, Иран готов на десять лет ограничить обогащение урана уровнем 3,6% и разбавлять на своей территории уран, обогащенный выше 20%.

Сейчас Иран способен обогащать уран до 60%. Для создания ядерного оружия требуется уровень около 90%.