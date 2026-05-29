Axios: США и Иран достигли предварительного соглашения

Соединенные Штаты и Иран достигли предварительного соглашения, которое предполагает продление режима прекращения огня на 60 дня и открытие Ормузского пролива. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Однако отмечается, что президент США Дональд Трамп еще не одобрил документ. Иранские государственные СМИ, в свою очередь, утверждают, что соглашение еще не окончательно оформлено.

Американские официальные лица заявили изданию, что основные условия сделки были согласованы уже ко вторнику, но обеим сторонам еще требовалось одобрение высшего руководства.

В документе сказано, что судоходство через Ормузский пролив будет "без ограничений". По словам собеседника Axios, это означает, что Иран не будет взимать за это плату и не станет атаковать суда. Кроме того, Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней.

США, в свою очередь, постепенно снимут блокаду иранских портов – отмечается, что это будет происходить пропорционально восстановлению коммерческого судоходства в проливе. Вашингтон также ослабит санкции, чтобы позволить Ирану свободно продавать нефть.

Кроме того, соглашение включает обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие, а также вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и вывозе запасов высокообогащенного урана из страны.