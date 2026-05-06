Axios: США и Иран скоро могут договориться о конце войны

Карта Ормузского пролива с обозначением стоящих в ожидании снятия блокады торговых судов
Американский новостной вебсайт Axios 6 мая, ссылаясь на источники в Белом доме и на Ближнем Востоке, пишет, что США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о прекращении войны. Документ предусматривает 14 пунктов, включая временный ядерный мораторий, разблокировку замороженных иранских активов на миллиарды долларов и двустороннее снятие морской блокады Ормузского пролива.

Окончательный ответ Тегерана ожидается в Вашингтоне в течение 48 часов.

Пока ничего не согласовано, но, по утверждению Axios, его источники говорят, что стороны еще никогда не были так близки к соглашению.

На мировых рынках цена на нефть марки Brent сегодня опускалась до примерно 97 долларов за баррель, после этих сообщений о возможных договоренностях между США и Ираном. Это самый низкий уровень для Brent за последние две недели.

