Axios: США могут поставить оружие для Украины на $10 млрд

В "первой волне" поставок американских вооружений для Украины, о которых объявил в понедельник президент США Дональд Трамп, союзникам США по НАТО может быть продано оружия на сумму до 10 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на источник пишет издание Axios.

Трамп, объявляя о поставках, за которые, по его словам, заплатят союзники США, говорил о "миллиардах долларов". План, детали которого пока не обнародованы, предусматривает, что европейские союзники закупят вооружение у Соединённых Штатов и передадут его Украине.

За исключением систем ПВО "Пэтриот", ни Трамп, ни генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого он принял в Белом доме, не говорили о конкретном вооружении, которое будет поставлено Украине. По данным Axios и ряда других СМИ, которые ссылаются на источники, речь идёт о ракетном вооружении и артиллерийских боеприпасах. Какие именно ракеты имеются в виду - не вполне ясно, однако Axios пишет о дальнобойных ракетах, радиус действия которых позволяет в том числе удары по Москве.

Трамп при этом ранее заявлял, что Украине будет поставляться оборонительное оружие, однако в понедельник он не делал оговорок о том, какое именно оружие будет поставлено.

"Это будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов", – сказал он.

Генсек НАТО в свою очередь заявил, что что Украина сможет получить "действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов". По его словам, в реализации соглашения будут участвовать такие страны, как Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания и Нидерланды, а также Канада.

В понедельник возможные поставки оружия обсудили в Киеве спецпредставитель Трампа Кит Келлог и президент Украины Владимир Зеленский. В своём вечернем обращении Зеленский также не стал говорить о том, поставок каких именно вооружений ожидает Украина, упомянув лишь о системах "Пэтриот". Говоря о них, он упомянул не только США, но и Германию и Норвегию. Ранее СМИ писали, что США могут попытаться убедить партнёров передать Украине находящиеся в их распоряжении "Пэтриоты".

Трамп, помимо заявления о поставках оружия, также заявил в понедельник, что даёт России 50 дней на достижение мира с Украиной, пригрозив по истечении этого срока ввести высокие пошлины как против России, так и против стран, покупающих у неё энергоносители. Президент США заявил, что недоволен поведением России, и при этом выразил надежду, что мирные договорённости всё же будут достигнуты.