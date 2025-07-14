Трамп: если РФ за 50 дней не заключит "сделку", будут жёсткие пошлины

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома в понедельник заявил, что если в течение 50 дней Россия не пойдёт на соглашение о завершении войны в Украине, в отношении Москвы, а также её торговых партнёров будут введены "очень жёсткие" таможенные пошлины.

Трамп упомянул о возможной ставке пошлин в 100%. В Сенате сейчас обсуждается законопроект о возможном введении пошлин в отношении торговых партнёров России, закупающих у неё энергоносители, в размере 500%.

По словам президента США, он рассчитывает на достижение договорённостей. Трамп назвал торговлю хорошим инструментом для того, чтобы останавливать войны.

Также, по словам президента США, Вашингтон и его партнёры достигли договорённости об отправке Украине вооружений за счёт европейских стран НАТО. Координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО, подчеркнул Трамп. "Мы будем производить вооружение, но платить за него будут они, не мы", сказал президент США, имея в виду страны ЕС.

Трамп упомянул в частности о поставках Украине дополнительных систем ПВО "Пэтриот", отметив, что они будут поставлены "очень быстро". Президент США сказал, что речь может идти об отправке вплоть до 17 таких систем. По открытым данным, Украине на данный момент было поставлено не менее 7 установок "Пэтриот".

Рютте уточнил, что речь идёт о поставках не только систем ПВО, но и других видов вооружений. СМИ писали ранее о том, что рассматривается возможность поставок дальнобойных ракет.

Рютте в свою очередь отметил, что на месте российского президента Владимира Путина быстро согласился бы на мирные переговоры.

Президент США вновь подчеркнул, что недоволен действиями России в отношении Украины. Он отметил, что рассчитывал на подписание мирного соглашения ещё два месяца назад. По словам Трампа, в Вашингтоне уже несколько раз считали, что мирное соглашение близко, но реальность оказалась иной.

Трамп вновь повторил свой тезис о том, что Владимир Путин ведёт с ним "приятные разговоры" по телефону, но после них сразу же "летят ракеты на Киев". По словам Трампа, бесплодные разговоры должны закончиться, а начаться реальные дела. При этом президент США высказал мнение, что Путин понимает, что такое "честная сделка", ему не удастся обмануть президента США, и мирное соглашение всё же будет заключено.

Ещё в апреле Украина согласилась на прекращение огня без предварительных условий, однако российские власти фактически отвергли это предложение, предложив вместо этого провести переговоры без остановки боевых действий. Два раунда переговоров в Стамбуле принесли договорённости об обменах пленными и телами погибших, но не о прекращении огня. Неизвестно, когда состоится новый раунд и состоится ли он вообще.

Москва настаивает на ряде условий для прекращения огня и заключения мира. Среди этих условий вывод украинских войск из четырёх областей Украины, претензии на которые выдвигает Россия. Последние заявления Трампа в Москве пока не комментировали.