Администрация президента США Джо Байдена не планирует объявлять о поставках Украине ракет ATACMS во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоится 21 сентября. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источник.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что администрация Байдена близка к решению о поставках ATACMS. По словам источника Axios, Киев надеялся, что Байден объявит об этом на следующей неделе.
Во время своего визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский выступит в Конгрессе США. Это подтвердил советник Белого дома Джейк Салливан на брифинге для журналистов. Выступление состоится после встречи Зеленского с Байденом.
Как пишет утром в субботу "Европейская правда", США и Германия обсуждают вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и немецких Taurus, но в этом деле остается "ряд чувствительных вопросов". Об этом шла речь в пятницу на пресс-конференции после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Германии Анналены Бербок. По словам Бербок, аргумент о том, что такие ракеты будут использованы для ударов по российской территории, не рассматривается при обсуждении их возможных поставок Украине.
- В зависимости от модификации дальнобойность ракет ATACMS может превышать 300 километров. Это позволит Украине наносить удары по российским войскам, расположенным далеко за линией фронта, в частности в аннексированном Крыму. Ранее Вашингтон отказывался передавать Украине ракет ATACMS отчасти из опасений, что это приведёт к ещё большей эскалации конфликта, отчасти – из-за ограниченности запаса таких комплексов.
- Ранее в 2023 году Великобритания и Франция поставили Украине ракеты Storm Shadow (они же SCALP), официальная дальнобойность которых составляет 250 километров. Украина уже применяла их для ударов по оккупированным Россией территориям.
Форум