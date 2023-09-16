Администрация президента США Джо Байдена не планирует объявлять о поставках Украине ракет ATACMS во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоится 21 сентября. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источник.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что администрация Байдена близка к решению о поставках ATACMS. По словам источника Axios, Киев надеялся, что Байден объявит об этом на следующей неделе.

Во время своего визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский выступит в Конгрессе США. Это подтвердил советник Белого дома Джейк Салливан на брифинге для журналистов. Выступление состоится после встречи Зеленского с Байденом.

Как пишет утром в субботу "Европейская правда", США и Германия обсуждают вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и немецких Taurus, но в этом деле остается "ряд чувствительных вопросов". Об этом шла речь в пятницу на пресс-конференции после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Германии Анналены Бербок. По словам Бербок, аргумент о том, что такие ракеты будут использованы для ударов по российской территории, не рассматривается при обсуждении их возможных поставок Украине.