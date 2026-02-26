Axios: Владимир Зеленский надеется закончить войну до конца года

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о желании как можно скорее добиться прекращения войны, пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника и двух других источников.

По словам одного из собеседников издания, Зеленский во время разговора выразил надежду, что война закончится в этом году. Трамп ответил, что война длится слишком долго. Президент хотел бы, чтобы война закончилась через месяц, уточнил источник.

Разговор состоялся вечером 25 февраля и длился около 30 минут. По данным Axios, беседа была очень дружелюбной и позитивной. Украинский чиновник и ещё один источник сообщили, что Зеленский поблагодарил Трампа за помощь и сказал, что только Трамп может заставить Кремль прекратить войну.

Украинский чиновник также рассказал изданию, что американский президент подтвердил готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Зеленский по итогам разговора с Трампом написал, что трёхсторонняя встреча в рамках переговоров о мире в Украине состоится в начале марта.

"В разговоре участвовали также представители Президента Трампа – Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Наши команды сейчас много работают, и я поблагодарил [американскую сторону] за все усилия и вовлеченность в переговоры, за работу для окончания войны", – написал Зеленский в телеграме.

На 26 февраля в Женеве запланированы двухсторонние переговоры украинской и американской делегаций.

"Рассчитываем, что встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и, наконец, закончить войну", – написал Зеленский.

В этом году состоялись три раунда трёхсторонних переговоров – два в Абу-Даби и один 17-18 февраля в Женеве. Стороны заявляли о прогрессе, но отмечали, что есть ещё много нерешённых вопросов, включая территориальные. Боевые действия продолжаются, Россия отказалась от предложения прекращения огня.

