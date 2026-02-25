Уиткофф и Кушнер 26 февраля встретятся в Женеве с Умеровым

В четверг, 26 февраля, в Женеве пройдёт встреча главы украинской делегации на переговорах о мире с Россией, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Как следует из слов Зеленского, речь идёт о двусторонней встрече, без участия представителей России. Трёхсторонняя встреча, по оценке украинского президента, должна состояться в начале марта. Ранее стороны говорили о том, что она могла бы пройти уже в конце февраля, но точные даты не назывались.

Накануне Стив Уиткофф заявлял, что он и Кушнер в Женеве встретятся с Умеровым. При этом сообщалось, что главной целью визита американских представителей будут переговоры с представителями Ирана.

По словам Зеленского, на встрече Умерова с представителями Дональда Трампа речь пойдёт главным образом о программе восстановления Украины (так называемый "пакет процветания"). Также стороны обсудят подготовку к встрече с участием России.

Как заявил накануне Уиткофф, Соединённые Штаты по-прежнему верят в возможность организации встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, главным вопросом этой встречи мог бы быть вопрос территорий. Как неоднократно подчёркивали в Вашингтоне, он остаётся главным препятствием на пути к мирному соглашению: Россия продолжает настаивать на передаче ей неподконтрольных территорий Донбасса. Зеленский также говорил о том, что вопрос территорий можно решить только на встрече с Путиным. Украина настаивает на том, что не признает оккупированные Россией территории российскими де-юре, но готова на прекращение огня по текущей линии фронта.

В этом году состоялись три раунда трёхсторонних переговоров - два в Абу-Даби и один 17-18 февраля в Женеве. Стороны заявляли о прогрессе, однако отмечали, что есть ещё много нерешённых вопросов. Боевые действия продолжаются, Россия отказалась от предложения прекращения огня.