Axios: законопроект о санкциях против РФ поддержали 60 сенаторов

Законопроект о санкциях против России в связи с её агрессией против Украины, разработанный ныне покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и его коллегой-демократом Ричардом Блюменталем заручился поддержкой более 60 членов Сената США, сообщает издание Axios. Этого достаточно для принятия законопроекта, поскольку 60 голосов хватает для преодоления так называемого филибастера (затягивания обсуждения по формальным основаниям).

Как пишет Axios, в качестве соавторов под документом подписались уже 39 республиканцев и 22 демократа. При этом всё ещё не ясно, когда документ может быть вынесен на обсуждение и голосование. Решение об этом - в руках республиканского руководства Сената.

В Палате представителей документ пока не обсуждался, поскольку был разработан именно в Сенате.

Президент Дональд Трамп, как пишет Axios, выражал готовность подписать законопроект, хотя прямо его не поддерживает. Ранее он говорил о том, что в документ могли бы добавить и санкции против Ирана и его союзников, однако опубликованная версия законопроекта затрагивает только Россию.

Сенатор Грэм за день до смерти, 10 июля, посещая Киев, заявил, что ему и другим соавторам удалось согласовать законопроект с администрацией.

Заявленная цель документа - дать администрации США новые инструменты экономического давления на Россию и страны, которые продолжают покупать российские энергоносители. Предполагается в частности введение пошлин до 100% для стран, которые входят в пятёрку крупнейших покупателей российских нефти и газа (это затрагивает в частности Индию и Китай).

Кроме того, документ предусматривает введение санкций против российского "теневого флота", финансовых учреждней, крупные энергетические проекты, включая "Ямал СПГ", а также против руководителей страны, включая Владимира Путина. Такие санкции в силе уже сейчас (введены в 2022 году сразу после вторжения в Украину), но они введены решением администрации, а не законодательно.