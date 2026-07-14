Законопроект о санкциях против России, соавтором которого был умерший на днях сенатор Линдси Грэм, может быть дополнен также санкциями в отношении Ирана и ливанской радикальной группировки "Хезболла", признанной в США и Израиле террористической. Об этом 14 июля заявил президент США Дональд Трамп.

Во время встречи в Белом доме с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди Трамп ответил на вопрос журналиста о том, подпишет ли от законопроект о так называемых "адских санкциях" против России, если Конгресс его примет.

Президент отметил, что скоропостижно скончавшийся 11 июля сенатор Грэм - один из ключевых союзников Трампа в Сенате - придавал этому законопроекту большое значение. По словам Трампа, скорее всего, этот законопроект будет принят. При этом президент США предположил, что в него добавят и меры в отношении Ирана и "Хезболлы" (эта ливанская организация - одновременно политическая партия и военизированная группировка - поддерживается Ираном. В Ливане она действует легально, в ЕС террористической признана её военная структура, но не политическая партия). Сейчас документ предусматривает только меры в отношении России, и в первую очередь в отношении стран, которые закупают у неё нефть и другое сырьё.

За день до своей смерти в ходе визита в Киев Грэм заявил, что соавторы законопроекта - республиканцы и демократы - согласовали его с Белым домом. Трамп прямо это не подтверждал. На данный момент не сообщалось о том, были ли внесены к документу какие-либо поправки, отражающие договорённости с Белым домом, и не ясно, когда он может быть рассмотрен. Ряд сенаторов выступили за его скорейшее принятие, отмечая, что это стало бы лучшим увековечиванием памяти покойного Грэма.