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Азата Мифтахова поставили на учёт в колонии как склонного к терроризму

Азат Мифтахов на суде (архивное фото)

Приговорённого к шести годам лишения свободы по делу о разбитом окне в офисе "Единой России" аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова поставили на учёт как склонного к суициду, терроризму, употреблению наркотиков и нападению на сотрудников колонии. Об этом рассказала его жена Елена Горбань.

Мифтахов отбывает наказание в исправительной колонии №17 в городе Омутинске Кировской области. Как рассказала Горбань, он был поставлен на учет как склонный к нападению на сотрудников колонии и суициду ещё в следственном изоляторе за наличие судимости по статье о применении насилия в отношении представителя власти и за попытку причинить себе физический вред в знак протеста против уголовного преследования. Склонность к террористической деятельности и к употреблению сильнодействующих наркотических веществ ему добавили в течение последних двух недель без проведения комиссий и оснований для этого, добавила Горбань. При этом на учёт как склонного к терроризму Мифтахова поставили ещё в апреле в СИЗО, но узнал он об этом только сейчас.

Теперь каждые два часа Мифтахов должен представляться на видеорегистратор сотруднику колонии, который в том числе ночью подходит к нему, чтобы записать, как он спит.

Адвокат Светлана Сидоркина будет обжаловать решение о постановке Мифтахова на профучёт.

24 августа стало известно, что Мифтахова отправили на тяжёлые работы в колонии – выгребать опилки из-под пилорамы. Родственники Мифтахова считают, что таким образом на него пытаются оказать давление.

Аспирант МГУ анархист Азат Мифтахов был задержан в феврале 2019 года. Сначала его обвиняли в незаконном изготовлении взрывчатки, а когда доказательств не нашлось, вменили ему в вину причастность к нападению на офис "Единой России" в Москве. Его признали виновным в хулиганстве. При этом, даже по версии следствия, Мифтахов лично не разбивал в офисе окно и не бросал туда дымовую шашку, а лишь находился рядом и следил за обстановкой. Уголовное дело основано на показаниях секретных свидетелей.

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