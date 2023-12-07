Азербайджан и Армения подтвердили намерение подписать мирный договор

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна выпустили совместное заявление, в котором подтвердили намерение "заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности".

В тексте говорится, что между сторонами "достигнута договорённость о значительных шагах по укреплению доверия между двумя государствами". Стороны также договорились об обмене пленными: "Руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих. Со своей стороны, Армения, руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, освобождает двух азербайджанских военных".

Кроме того, Армения поддержала заявку Азербайджана на проведение 29-й сессии Конференции ООН (COP) об изменении климата и сняла свою кандидатуру, а Азербайджан, в свою очередь, "выразил поддержку кандидатуре Армении на членство в Бюро Восточноевропейской группы COP"".