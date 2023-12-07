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Азербайджан и Армения подтвердили намерение подписать мирный договор

Главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев (слева) и Никол Пашинян на встрече в Санкт-Петербурге, декабрь 2022 года
Главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев (слева) и Никол Пашинян на встрече в Санкт-Петербурге, декабрь 2022 года

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна выпустили совместное заявление, в котором подтвердили намерение "заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности".

В тексте говорится, что между сторонами "достигнута договорённость о значительных шагах по укреплению доверия между двумя государствами". Стороны также договорились об обмене пленными: "Руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих. Со своей стороны, Армения, руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, освобождает двух азербайджанских военных".

Кроме того, Армения поддержала заявку Азербайджана на проведение 29-й сессии Конференции ООН (COP) об изменении климата и сняла свою кандидатуру, а Азербайджан, в свою очередь, "выразил поддержку кандидатуре Армении на членство в Бюро Восточноевропейской группы COP"".

  • Отношения между Азербайджаном и Арменией считаются одними из самых непримиримых в современном мире из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха, который по международному праву принадлежит Азербайджану, но который с начала 1990-х годов, после военных действий, контролировали армянские силы. В сентябре 2023 года азербайджанская армия начала очередную военную операцию в регионе, которая закончилась полным захватом территории, капитуляцией самопровозглашённых властей Нагорного Карабаха на условиях Баку и выездом из региона почти всего армянского населения. 28 сентября глава непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Вместе с тем Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана на основе Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Ереване также неоднократно высказывали опасения, что на военной операции на территории Карабаха Баку не остановится.

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