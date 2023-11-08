Азербайджан отмечает третью годовщину победы в войне за Карабах

Азербайджан в среду, 8 ноября, отмечает третью годовщину победы над армянской армией в 44-дневной войне 2020 года за возвращение Нагорного Карабаха. В этот день три года назад азербайджанская армия взяла под контроль город Шуша, после чего было заключено выгодное для Азербайджана перемирие. В Баку и других азербайджанских городах прошли военные парады.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил парад в Ханкенди (армянское название — Степанакерт), бывшем административном центре самопровозглашённого Нагорного Карабаха. Город, как и вся территория региона, перешёл под контроль Баку по итогам ещё одной военной операции в сентябре 2023 года.

В своём выступлении Алиев подчеркнул, что Азербайджан добился того, чего хотел — восстановления территориальной целостности. По словам президента, стране "не нужна новая война", но оснащение армии будет одним из государственных приоритетов.

На параде в Степанакерте была продемонстрирована трофейная военная техника армянской армии.

За рубежом акции по поводу Дня победы прошли, в частности, в иранском городе Тебриз, где проживает многочисленная азербайджанская диаспора, и в одном из азербайджанских сёл на юге Грузии, сообщает телеграм-канал AZfront.

Карабах - международно признанная территория Азербайджана. Население региона преимущественно составляли армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории, там была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, не признанная ни одной страной мира. Помимо самого Нагорного Карабаха армянские военные контролировали несколько прилегающих районов Азербайджана.

По итогам 44-дневной войны 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль эти районы и часть территории Нагорного Карабаха. 10 ноября 2020 года Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении огня, но мирный договор пока не подписан.

19 сентября Азербайджан в результате однодневной военной операции заставил власти непризнанного Нагорного Карабаха капитулировать. В Баку это назвали восстановлением суверенитета. Бывшие руководители региона были задержаны и отправлены в Баку.

Армянское население, опасаясь преследований, массово покинуло свои дома. По оценке ООН, в регионе за несколько недель осталось не больше тысячи из проживавших там 120 тысяч армян. В Ереване назвали отъезд карабахских армян "этнической чисткой". Ряд стран Запада считают, что Азербайджан должен нести ответственность за военные преступления в отношении армянского населения.

Азербайджанские власти призвали жителей остаться в регионе и заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.

Власти Армении неоднократно заявляли, что признают территориальную целостность Азербайджана, включая территорию Карабаха.

В Ереване опасаются, что Азербайджан может силовым путём пытаться прорубить так называемый Зангезурский коридор через территорию Армении. В Баку заявляют, что таких планов нет.

Больше новостей Радио Свобода: