Азербайджан освободил армянских пленных в обмен на карты мин

Азербайджан освободил 10 армянских военнослужащих, взятых в плен в результате боестолкновений в середине ноября. Армянская сторона в свою очередь передала Азербайджану карту минных полей в районах Нагорного Карабаха, перешедших в прошлом году под контроль Баку, и на соседних территориях.

Об этом сообщила вечером в субботу служба госбезопасности Азербайджана. Подчёркивается, что посредником выступило российское Минобороны, которому в Баку выразили благодарность.

16 ноября этого года на армяно-азербайджанской границе произошли самые крупные боестолкновения со времён заключения перемирия год назад. Бои остановили при посредничестве России. Азербайджанская сторона заявила о 7 погибших военнослужащих, армянская - о 6. Кроме того, как заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян, в плен могли попасть более 30 армянских военных. Двое пленных были возвращены Армении ещё в ноябре.

Это не первый случай, когда Азербайджан возвращает Армении пленных в обмен на карты минных полей. Согласно официальным азербайджанским данным, за прошлый год более 20 военных и гражданских лиц в Карабахе и окружающих районах, перешедших под азербайджанский контроль, подорвались на минах.

В ходе наступления в прошлом году Азербайджан вернул под свой контроль ряд районов, которые с начала 1990-х контролировали армянские силы. Перемирие, заключённое при посредничестве России в ноябре прошлого года, в целом соблюдается, хотя вооружённые инциденты по-прежнему происходят. Лидеры Армении, Азербайджана и России недавно провели встречу в Сочи, на которой договорились о необходимости делимитации границы и открытия транспортного коридора из Нахичевани в основную территорию Азербайджана через Армению. Пока, однако, не объявлено о каких-либо практических шагах.