В Сочи прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин сообщил о принятии трёхстороннего заявления по итогам встречи в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Участники прошедшей 26 ноября встречи "обсудили ход реализации заявления от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также заявления от 11 января 2021 года о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в тексте заявления на сайте Кремля.

Путин назвал переговоры "в высшей степени полезными и своевременными". "Подтверждаю, что это была позитивная встреча...не для утаивания проблем, а где открыто обсуждались все вопросы", - сказал, в свою очередь, Никол Пашинян. Ильхам Алиев добавил, что переговоры были "очень состоятельными и искренними". Владимир Путин, как отмечают агентства, подарил собеседникам оливковые ветви.

В трёхстороннем заявлении отмечается, что Россия будет и далее оказывать всё необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Три страны обязались предпринять шаги для повышения безопасности на азербайджано-армянской границе и работать над созданием двусторонней комиссии по делимитации госграницы.

Ранее и Алиев, и Пашинян заявили о готовности к обсуждению вопросов демаркации и делимитации границы.

До начала встречи Путин и Алиев провели двустороннюю встречу. Такой же формат общения был намечен у Путина с Пашиняном.

Радио Азатутюн (Армянская служба Радио Свобода) отмечает, что для Никола Пашиняна это вторая встреча лицом к лицу с Ильханом Алиевым в нынешнем году – первая состоялась в Москве 11 января также при участии Путина.

Чуть более года назад, 9 ноября 2020 года, Путин, Алиев и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий на территории самопровозглашённой республики Нагорный Карабах, возобновившихся в конце сентября и продолжавшихся примерно полтора месяца. По этому договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территории, занятой армянскими войсками в начале 90-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.

За пошедший год в Карабахе, по словам Алиева, были зафиксированы лишь небольшие инциденты. Одновременно он уточнил, что боестолкновения велись на армяно-азербайджанской границе, не в зоне ответственности миротворцев.

Очевидно, Ильхам Алиев говорил об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе в Сюникской области в середине ноября. Тогда стороны обменялись обвинениями в вооружённых провокациях. Армения, заявившая о гибели в перестрелках шести своих военнослужащих и 13 взятых в плен, обратилась к России с призывом защитить её суверенную территорию. Армения наряду с Россией входит в Организацию договора о коллективной безопасности, которая также объединяет Казахстан, Беларусь, Киргизию и Таджикистан.