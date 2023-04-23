Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре

МИД Азербайджана и Государственная пограничная служба страны 23 апреля заявили об установке контрольно-пропускного пункта на дороге, проходящей через так называемый Лачинский коридор, который связывает самопровозглашённую республику Нагорный Карабах и Армению. В Баку обвинили Ереван в переброске на контролируемую армянскими властями самопровозглашённой республики военных, перевозке оружия и боеприпасов и незаконном вывозе с территории Азербайджана природных ресурсов и культурных ценностей. Ведомство обвинило Армению в нарушении соглашения о перемирии, достигнутого при посредничестве России в ноябре 2020 года.

"Создание механизма пограничного контроля в начале Лачинской дороги обеспечит законность и транспарентность движения по данной дороге, и, таким образом, безопасность передвижения" - говорится в заявлении МИД Азербайджана. При этом трёхстороннее заявление от 10 ноября 2020 не упоминает о созможности создания КПП в так называемом Лачинском коридоре - в нём говорится, что он будет под контролем российских миротворческих сил.

В МИД Азербайджана заявили, что новый механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом. Российская сторона пока установку КПП не комментировала.

Соединённые Штаты выразили обеспокоенность в связи с действиями Баку. В заявлении Госдепартамента говорится, что установка КПП может подорвать усилия по мирному урегулированию.

Уже несколько месяцев движение по Лачинскому коридору пытаются блокировать азербайджанские активисты. Они утверждают, что являются экологами и цель их акции - помешать эксплуатации Арменией природных ресурсов Карабаха. Официальный Баку 23 апреля впервые заявил о том, что регулировать движение по коридору теперь будет государство.

МИД Армении обвинил Азербайджан в грубом нарушении условий перемирия, заявив, что действия Баку направлены на "срыв переговоров по документу об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном". "Призываем Российскую Федерацию, наконец, выполнить свое обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил со всей зоны безопасности Лачинского коридора" -говорится в заявлении.

Лачинский коридор - это единственная трасса, соединяющая Армению и подконтрольную этническим армянам территорию Нагорного Карабаха. Азербайджанские власти ранее выступали с утверждениями, что Армения пытается организовать поставки в Карабах в обход коридора.

Российские миротворческие силы введены в регион осенью 2020 года после 44-дневной войны, в результате которой Баку восстановил контроль над районами по периметру самопровозглашённой республики и частью самого Нагорного Карабаха.