Азербайджанские военные заняли высоту в Карабахе, МО РФ недовольно

Минобороны России в субботу обвинило азербайджанских военных в нарушении договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутых в 2020 году между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы.

Как утверждается в сообщении ведомства, позразделение вооружённых сил Азербайджана "пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту... и приступило к инженерному оборудованию поста". В заявлении говорится, что российская сторона потребовала от азербайджанских военных вернуться на прежние позиции.

МИД Азербайджана в субботу заявил, что подразделения азербайджанской армии "в целях предотвращения использования грунтовых дорог на севере Лачинской дороги для незаконной деятельности, а также для предотвращения дальнейшего обострения ситуации путем переброски со стороны Армении на территорию Азербайджана оружия и боеприпасов" "осуществили надлежащие меры контроля". В Баку утверждают, что армянские силы в последние дни активизировали поставки оружия на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики в обход так называемого Лачинского коридора. Цель субботней операции, как утверждается - пресечение этих действий.

Власти самопровозглашённого Нагорного Карабаха заявили, что горная дорога не использовалась для перевозки оружия, а только "для организации гражданского и неотложного сообщения между Степанакертом (азербайджанское название Ханкенди) и 4 общинами Шушинского района".

Лачинский коридор - это единственная трасса, по которой должны перевозиться грузы из Армении на подконтрольную этническим армянам территорию Нагорного Карабаха. С декабря прошлого года, однако, движение по этой трассе затруднено из-за протестов азербайджанских активистов, которые называют себя экологами. Азербайджанские власти регулярно выступают с утверждениями, что Армения пытается организовать поставки в Карабах в обход коридора.

Российские миротворческие силы введены в регион осенью 2020 года после 44-дневной войны, в результате которой Баку восстановил контроль над районами по периметру самопровозглашённой республики и частью самого Нагорного Карабаха.