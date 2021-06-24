Ажиотажный спрос привёл задержке результатов тестов на COVID-19

Медицинские лаборатории в России столкнулись с резким ростом спроса на анализы, связанные с COVID-19, из-за чего клиентов стали уведомлять о задержке результатов. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, число заказов на ПЦР-тесты за последнюю неделю растёт на 25–40 процентов, а анализов на антитела — в два раза и более.

В "Инвитро" , где продажи тестов на антитела увеличились на 170 процентов, а ПЦР-тестов в Москве с 1 по 17 июня — на 40 процентов, приостановили оказание услуги по ускоренному тестированию, а в "Гемотесте" увеличили срок выдачи результатов анализа на антитела к COVID-19 до пяти дней.

В некоторых лабораториях уже ввели дополнительные смены и устанавливают новое оборудование, а выручка выросла на 55 процентов.

Рост числа ПЦР-тестов на 30–40 процентов неделя к неделе напрямую связан с всплеском заболеваемости, считают опрошенные изданием участники рынка. Они также прогнозируют дальнейшее увеличение числа тестов на COVID-19, в том числе из-за открытия новых направлений международного авиасообщения - россияне должны выполнить один ПЦР-тест перед вылетом и два по возвращении.

Кроме того, с 28 июня в Москве и Подмосковье посещение заведений общепита будет разрешено только по QR-коду, получить который смогут привившиеся, переболевшие COVID-19 в последние полгода либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный за три дня до визита. Летние веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе до 12 июля.

В этой связи эксперты не исключают и роста цен, в первую очередь на экспресс-тестирование.