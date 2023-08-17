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"Азов" вернулся на фронт и воюет под Лисичанском

Боец бригады специального назначения "Азов" (архивное фото)

Бригада специального назначения "Азов" вернулась на фронт. Об этом сообщил на брифинге представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

По его словам, сейчас "Азов" удерживает позиции в районе Серебрянского лесничества, на северо-западе от Лисичанска.

Полк "Азов" весной 2022 года на протяжении почти двух месяцев держал оборону на заводе "Азовстали" в Мариуполе. В мае защитники "Азовстали" по приказу командования вышли с территории завода. В плену у российских военных оказались больше тысячи украинских солдат, защищавших Мариуполь, немалая часть из них служила в полку "Азов".

Власти так называемой "ДНР" планировали организовать над пленными азовцами публичный трибунал. Однако с сентября прошлого года более 300 бойцов "Азова" были возвращены в Украину в рамках обменов пленными. Среди них - командование полка, включая командира подразделения Дениса Прокопенко и его заместителя Святослава Паламара. Позже выяснилось, что для их обмена Украина передала России кума Владимира Путина и одного из лидеров украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. В Украине Медведчук находился под арестом по обвинению в госизмене.

В начале июля пять командиров "Азова" — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, которые после обмена находились в Турции, вернулись в Украину. Москва обвинила Анкару и Киев в нарушении договорённостей, согласно которым командиры "Азова" должны были находится в Турции до окончания боевых действий.

  • Полк "Азов" был создан в 2014 году как добровольческое формирование, у его истоков стояли активисты крайне правых взглядов. В 2015 году Конгресс США запрещал оказывать ему военную помощь из-за предполагаемых связей с неонацистами. Сейчас "Азов" является составной частью вооружённых сил Украины. В России Верховный суд признал полк террористической организацией и запретил его. Также "Азов" регулярно используется российской пропагандой для доказательства поддержки неонацизма Украиной на государственном уровне.

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