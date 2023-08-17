"Азов" вернулся на фронт и воюет под Лисичанском

Бригада специального назначения "Азов" вернулась на фронт. Об этом сообщил на брифинге представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

По его словам, сейчас "Азов" удерживает позиции в районе Серебрянского лесничества, на северо-западе от Лисичанска.

Полк "Азов" весной 2022 года на протяжении почти двух месяцев держал оборону на заводе "Азовстали" в Мариуполе. В мае защитники "Азовстали" по приказу командования вышли с территории завода. В плену у российских военных оказались больше тысячи украинских солдат, защищавших Мариуполь, немалая часть из них служила в полку "Азов".

Власти так называемой "ДНР" планировали организовать над пленными азовцами публичный трибунал. Однако с сентября прошлого года более 300 бойцов "Азова" были возвращены в Украину в рамках обменов пленными. Среди них - командование полка, включая командира подразделения Дениса Прокопенко и его заместителя Святослава Паламара. Позже выяснилось, что для их обмена Украина передала России кума Владимира Путина и одного из лидеров украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. В Украине Медведчук находился под арестом по обвинению в госизмене.

В начале июля пять командиров "Азова" — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, которые после обмена находились в Турции, вернулись в Украину. Москва обвинила Анкару и Киев в нарушении договорённостей, согласно которым командиры "Азова" должны были находится в Турции до окончания боевых действий.