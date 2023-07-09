Командующие обороной "Азовстали" сообщили, что вернутся на фронт

Пятеро защитников "Азовстали", прилетевшие вместе с президентом Украины на родину из Турции, собираются снова участвовать в боевых действиях. Об этом на встрече с журналистами во Львове сказал командующий "Азова" Денис Прокопенко.

"Мы вернулись и дальше мы будем делать свою работу", — отметил со своей стороны замкомандира "Азов" Святослав Паламар.

О возвращении на родину командующих обороной "Азовстали" в Мариуполе стало известно 8 июля. Пятеро украинских военнослужащих прилетели на одном самолёте с президентом Украины Владимиром Зеленским из Стамбула. Там они находились под личными гарантиями президента Турции Реджепа Эрдогана после сдачи в плен в мае и последующего сентябрьского обмена на украинского политика Виктора Медведчука.

После обмена утверждалось, что украинцы останутся в Турции до конца войны. Москва обвинила Анкару и Киев в нарушении договорённостей. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россию о возвращении украинцев домой в известность никто не ставил.

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