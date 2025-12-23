Бабочка и кукушка. Владимир Абаринов – об убийстве в Шарлотте

Юная украинка Ирина Заруцкая спаслась от ракет Путина в Киеве, но погибла от ножа безумца в Америке. Все мы видели запись из вагона метро, на которой убийца, сидевший позади нее, встает и заносит над ней нож. Как показало вскрытие, лезвие один раз угодило в яремную вену, другой – в сонную артерию. Ирина скончалась на месте. Убийца был арестован, как только вышел из вагона на платформу.

Это произошло в августе. В декабре он впервые предстал перед судом. Его зовут Декарлос Браун, ему 34 года, бездомный, безработный. Камеры видеонаблюдения показали, что он в тот день несколько часов катался на метро, причем без билета. В его биографии множество столкновений с законом. Его 14 раз арестовывали за различные правонарушения, включая магазинную кражу, порчу чужого имущества, нападение на прохожих и словесные оскорбления. В апреле 2014 года он был приговорен к условному двухлетнему сроку за взлом и проникновение в чужое жилище с преступной целью. Но уже в августе его арестовали за вооруженный грабеж. На этот раз он отсидел в тюрьме почти шесть лет.

Дело об убийстве Заруцкой было сразу же политизировано. "С животным, зверски убившим прекрасную молодую леди из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, следует "быстро" (без сомнения!) разобраться в суде и вынести только СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР. Другого варианта быть не может!!!" – написал в своем блоге президент США. На губернатора Северной Каролины Джошуа Стейна и мэра города Шарлотт Ви Лайлс (оба – демократы) посыпались обвинения в забвении интересов безопасности граждан ради "левой" повестки. Помимо обвинения в преднамеренном убийстве (это юрисдикция штата) подозреваемому предъявлено федеральное обвинение в «действиях, повлекших смерть в общественном транспорте». Однако эта статья карает за терроризм, и далеко не факт, что такая формула обвинения устоит в суде. Для праворадикальных активистов особая привлекательность дела Брауна состоит в том, что он – афроамериканец, убивший белую женщину. Это разрушает стереотип левой пропаганды "белый расист убивает беззащитного черного".

Тем временем легислатура Северной Каролины, большинство в обеих палатах которой составляют республиканцы, приняла "закон Ирины" (а губернатор-демократ подписал его), в числе прочего ускоряющий процедуру обжалования смертных приговоров. Законодательство штата предусматривает смертную казнь за преднамеренное убийство с отягчающими обстоятельствами, но с 2006 года приговоры о высшей мере не исполняются вследствие неразрешимого спора о конституционности способа казни – смертельной инъекции. В настоящее время в очереди на казнь в штате значатся 124 человека. "Закон Ирины" предусматривает альтернативные способы умерщвления преступника: расстрел, удушение газом, электрический стул.

Но вполне вероятно, что Декарлос Браун избежит наказания. Его сестра рассказала журналистам, что у брата диагностирована шизофрения, что он страдает галлюцинациями и паранойей, ведет себя агрессивно и верит в то, что "правительство имплантировало ему чип", чтобы контролировать его поведение. Мать, по ее словам, пыталась добиться принудительной госпитализации сына, но у нее ничего не вышло, так как она не является его опекуном. Полицейские источники подтверждают, что он в этом году несколько раз звонил по номеру 911 и требовал расследовать чипирование. Уже после убийства на вопрос сестры, зачем он убил Заруцкую, он будто бы ответил: "Она читала мои мысли" (на видео видно, что перед смертью Ирина читала свой айфон).

Северокаролинцы искренне горюют о смерти Ирины Заруцкой. Ее именем назвали бабочку из семейства голубянок. Но правосудие в отношении ее убийцы может и не сработать.

У Брауна отличная команда адвокатов, для которых такое дело – подарок судьбы. На прошедшем слушании они подали ходатайства о психиатрическом обследовании своего клиента и о переносе суда в другое место: в Шарлотте, мол, присяжные отнесутся к нему предвзято. В итоге следующее судебное слушание назначено на апрель будущего года.

Президент Трамп между тем издал указ, в котором говорится о приоритетном федеральном финансировании программ борьбы с бездомностью в тех штатах, которые будут направлять бродяг с психическими отклонениями на принудительное лечение. Указ этот неисполним не только ввиду острой нехватки койко-мест, но и по юридическим основаниям.

Принудительно госпитализировать душевнобольного в США исключительно трудно

В свое время Америку потряс фильм Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки" (1975). Ужасы принудительного лечения душевнобольных заставляли вспомнить о карательной психиатрии СССР. Борьба за "деинституализацию" психиатрической помощи получила мощный импульс. В 1980 году президент Джимми Картер подписал Закон о системах психического здоровья. Место больших государственных больниц должны были занять общественные центры психического здоровья на местах, которым выделялись федеральные гранты. Сменивший Картера Рональд Рейган решил, что деинституционализация обходится слишком дорого и урезал финансирование, переложив проблему на штаты и местные органы власти. Но у них просто не было для этого ресурсов. Отсюда возник мем "Рейган закрыл психбольницы и выпустил психов на улицы".

Сегодня принудительно госпитализировать душевнобольного в США исключительно трудно. Для этого, как правило, требуется решение суда, а для суда требуется, чтобы пациент представлял угрозу для окружающих или самого себя. В результате душевнобольной оказывается или на улице, или в тюрьме. По оценке Национального альянса борьбы с бездомностью, 31 процент бездомных страдает острыми психическими заболеваниями. Доля психически больных в американских тюрьмах – 37 процентов.

Может быть, Декарлос Браун и животное. Но ведь животных не судят и не казнят. В его деле, как в капле воды, отразилось множество проблем современной Америки.





Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



